Kumar oynarken yakalandı, 'Gazetenin başına beni koymazsan darılırım' dedi



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da polisin kafeye düzenlediği kumar baskınında 17 kişi gözaltına alındı. Salgın tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan para cezası uygulanacak şüphelilerden birisi emniyete götürüldüğü sırada görüntü alan gazetecilere, "Gazetenin başına beni koymazsan darılırım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde bir kafede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, kumarhaneye dönüştürülen mekanda çok sayıda oyun kartı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Bu sırada, salgın tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan para cezası uygulanacak şüphelilerden birisi, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ağabey gazetenin başına beni koymazsan darılırım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-05-17 15:50:31



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