Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (2)

`KENDİMİ KAYBEDEREK ATEŞ ETTİM´
Samsun'da askerden gelen Onur Bektaş´ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla aranan 2 şüpheliden A.K. (29), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete azmettirdiği öne sürülen diğer şüphelinin arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri ve çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen şüpheli A.K.'nİn polis sorgusunda "Kavga ettik ve bir anda kendimi kaybederek ateş ettim" dediği belirtildi.Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL
2021-05-17 16:19:40
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