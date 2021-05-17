Batuk: “Toplumsal problemlere değinen projelere ağırlık veriyoruz” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Eğitimi tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, üniversite yönetimi olarak toplumsal problemlere değinen projelere ağırlık verdiklerini, gençlerin yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinin daha etkili olduğunu söyledi.

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Eğitimi”, internet üzerinden verilen eğitim programlarının ardından tamamlandı. Açılışı konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk’un yaptığı eğitim; Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan, İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüde Nur Erdem, OMÜTTO İletişim Uzmanı Ergun Alver, OMÜTTO ÜniversiteSanayi İşbirliği Uzmanı Şafak Esra Aslan tarafından verildi.



“Üniversite yönetimi olarak toplumsal problemlere değinen projelere ağırlık veriyoruz”

Konuşmasında sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum inşa etmenin önemine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, şöyle devam etti: “Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak öğrencilerimizin toplumu daha çok fark etmesini sağlayacaktır. Bugün bu farkındalığa üniversite öğrencisi olarak sahip olurlarsa yarın meslek hayatına atıldıklarında karşılaştıkları farklı ortamlar, bu farkındalıklarını daha da arttıracaktır. Bulunduğumuz farklı ortamlarda, toplumsal sorunları gündeme getirip bunlara çözüm önerileri sunmaya çalıştığımızda, etrafınızdaki hadiselere dokunan ve topluma yararlı bireyler haline geliriz. Bu sebeple biz üniversite ve yönetim olarak toplumsal problemlere değinen, bunları ön plana alan bu projelere ağırlık veriyoruz. Bu başka projeler olmayacak anlamına gelmiyor. Ancak toplumsal konulara değinen projeler fazla olmalı. Çünkü gençlik yıllarında öğrencilerin yer aldığı bu anlamdaki etkinlikler, yetişkin bireylerin yaptığından çok daha dikkat çekiyor ve çok daha fazla önemseniyor.”



“Gençlerin yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri daha etkili oluyor”

Sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın gençlere, toplumsal olaylara karşı empati duygusu kazandırdığına işaret eden Rektör Yardımcısı Batuk, “Eğitmenlerimizden öğrencilerimizi motive etmelerini ve onları aktif olarak yönlendirerek bu anlamda bir takım işler yapmalarını bekliyoruz. Diğer kamu kurumlarımızın da sosyal sorumluluk projeleri var fakat öğrencilerin yaptığı işler, daha çok dikkat çekip göz önüne geliyor. Yani küçük gibi gözüken dokunuşlar ses getirebiliyor. Bunları önemseyip neler yapabileceği konusunda fikir üretirseniz, biz de yönetim olarak elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Üreteceğiniz projeleri bekliyoruz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve eğitmenlere de teşekkür etti.

Eğitim; Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan’ın “Dünden Bugüne Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı” konulu sunumu, İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüde Nur Erdem’in “Dijital Platformlarda Sosyal Sorumluluk Projesi Yönetimi” konulu sunumu ve OMÜTTO İletişim Uzmanı Ergun Alver ile OMÜTTO ÜniversiteSanayi İşbirliği Uzmanı Şafak Esra Aslan’ın “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Yazımı” konulu sunumuyla devam etti.

Eğitmenlerin, katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Eğitimi sona erdi.

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