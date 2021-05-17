Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (3)

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TUTUKLANDI

Samsun'da askerden gelen Onur Bektaş´ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akın Kaplan, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-05-17 20:43:05



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