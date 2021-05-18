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İlkadım meclisinden İsrail'e kınama Şehit Celal Meysan Barut’un adı Ağabali Parkı'nda yaşayacak

İHA

İlkadım meclisinden İsrail'e kınama Şehit Celal Meysan Barut’un adı Ağabali Parkı'nda yaşayacak

İlkadım Belediye Meclisi Olağan Toplantısı'nda Filistin halkına destek verilerek, İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu katliamlar kınandı.
İlkadım Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yönetiminde gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle Belediye Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Öncelikle pandemi gölgesinde geçirmiş olduğumuz Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Sağlık sıhhat içinde nice bayramlara hep birlikte ulaşmamızı Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, Filistin’de devam eden saldırılar, yaşanan can kayıpları ve çirkin hadiselerden dolayı Ramazan Bayramı'nı içimiz buruk ve hüzünlü bir şekilde geçirdik. Terör devleti İsrail’in Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’daki kutsal mekânlarımız ve orada büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği gaddar ve çirkin saldırıları da şiddetle kınıyorum” dedi.

“Tüm meclis üyelerine teşekkür etti”
Bu zamana kadar hiç art niyetli çaba içerisinde olmadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Her zaman toplumun menfaatine ve yararına olan işleri yapma gayretinde olduk. Bazı zamanlarda iletişimde sıkıntılar yaşıyoruz. Bu eksikliğimizden dolayı hepinizde özür diliyorum. Bizim muradımız üzüm yemek bağcıyı dövmek değil. Aldığımız tüm kararlarda tüm parti grup arkadaşlarımızla olabildiğince hep birlikte bir arada olmaya gayret ettik. Bir meclis kararımız hariç alınan tüm kararları oy birliği ile birlikte geçirdik. Bu manada mutluluk duyuyorum. Destek veren tüm grup arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

“İnsanlık Kudüs’teki katliama sessiz kalıyor”
Başkan Demirtaş’tan söz isteyen İYİ Parti Grup Başkanı Talat Eyüpoğlu, ”11 ayın sultanı Ramazan ayını huşu içerisinde geçirerek bayrama eriştik. Korona virüsü salgını nedeniyle 2 yıldır bayramları bayram gibi yaşayamıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu virüs illetinden kurutularak birbirimize sarılacağımız eski bayramlara kavuşuruz. Partim adına hepinizin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Sınır ötesi operasyonlarında şehit haberleri alıyoruz. Toprağın bu kara bağrına düşen şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Kudüs’te terör devleti İsrail, Müslüman kardeşlerimize 1947'den bu zamana kadar zülüm ediyor. 73 yıllık tarihi süreç içerisinde Filistinli kardeşlerimizin topraklarını ellerinden alarak küçük bir alana sıkıştırdılar. Bu kanayan yara içimizi sızlatıyor. Kıyıya vurmuş bir balina için bütün insanları harekete geçiren insanlık maalesef Kudüs’te bu katliama sessiz kalıyor. Dünya sağır dünya kör dünyanın kulakları duymuyor. Kudüs’te, Mescidi Aksa’ da sivilleri hedef alan hain saldırıda şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

“Müslümanlara yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz”
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Grup Başkanı İbrahim Üstün, “Öncelik geçmiş Ramazan Bayramı'nı şahsım ve partim adına kutluyorum. Doğu Türkistan'da, Filistin'de tüm dünyada Müslümanlara uygulanan zulmün şiddetle ve nefretle kınıyorum. Dünyanın sessiz kaldığı zalimlerin bir an durdurulması için başta İslam Alemini ve tüm dünyayı zalimlere karşı hareket etmeye davet ediyorum. Çoluk çocuk, yaşlı demeden savunmasız sivilleri katleden terörist devlet İsrail’i ve onu destekleyen tepki göstermeyen tüm ülkeleri nefret ve şiddetle kınıyorum. İşgal edilen ilk kıblemiz Kudüs ve tüm Filistin topraklarında işgal son bulana kadar İsrail’in huzur bulamayacağını bilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Filistin’e yapılan zulme karşı içimiz acıyor”
"Grubum adına bütün arkadaşlarımın geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diyerek söz alan Ak Parti Grup Başkanı Yavuz Yılmaz, ”İsrail’in yaptığı bu zulme karşı içimiz acıyor. Filistin’deki din kardeşlerimize yardımcı olamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Bu duruma karşı bütün partilerimizin ve milletimizin karşı çıkışı takdire şayandır. Bu zulme karşı bütün İslam ülkeleri birlikte hareket etme içerisinde olacaklarına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“Yaşam hakkına ihlalinin en kötü örneğini sergiliyorlar”
"Müslüman kardeşlerimize yönelik İsrail devletinin başlattığı zulmü Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bu menfur saldırıyı kınıyoruz" diyen CHP Grup Başkanı Ali Kandemir, “Gazze'ye yönelik saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar yüzünden ölen Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail’in yapmış olduğu bu saldırı yaşam hakkına ihlalin apaçık göstergesidir. Filistin topraklarına el konulması adına yapılan bu saldırılar, orantısız güç kullanarak hukuk dışı bir olgu yaratmaya yöneliktir. İsrail’in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Celal Meydan Barut’un adı Ağabali Parkı'nda yaşayacak”
9 gündem maddesinden birinin görüşüldüğü diğer 8 gündem maddesinin ise görüşülmek üzere komisyona sevk edildiği meclis toplantısında Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Ağabali Parkı'nın isminin Şehit Ulaştırma Er Celal Meydan Barut olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

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