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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum’dan 19 Mayıs kutlama programı

İHA

Atakum’dan 19 Mayıs kutlama programı

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladığı dolu dolu kutlama programı ile bayram coşkusunu tüm Türkiye’ye yaşatacak.
Atakum Belediyesi, Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümü nedeniyle hazırladığı programda bayram coşkusunu Samsun’dan tüm Türkiye’ye yayacak. Sembolik Bandırma Vapuru ile üstü açık bayram kutlama otobüsü kentin sokaklarında olacak. Saat 19.19’da ise Mevlana Mahallesi’nde okunacak İstiklal Marşı ile bayram sevinci üst noktaya ulaşacak.

Bandırma Vapuru Atakum caddelerinde
Atakum Belediyesi’nin önceki yıl kutlamalarında tiyatro sahnesine dönüştürerek Kuvayı Milliye oyunlarının sahnelendiği tır, bu sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru’nun görünümü ile Atakum caddelerinde olacak. Atakum Belediyesi önünden saat 10.00’da hareket edecek olan sembolik Bandırma Vapuru, üzerindeki figüranlarla, marşlar çalarak ana arterlerde gün boyunca dolaşarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ve gururunu Atakumluların balkonlarına, pencerelerine taşıyacak. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de, sabah saatlerinde sembolik Bandırma Vapuru’na eşlik edecek ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümü mesajını burada verecek.

Üstü açık otobüsle marşlar
Atakum Belediyesi’nin pandemi nedeniyle bayram kutlamalarını sokağa taşıdığı üstü açık otobüs 19 Mayıs’ın 102. yıldönümünde de Atakum’un mahallelerinde olacak. Saat 14.00 itibarıyla Atakum Belediyesi önünden hareket ederek kentin sokaklarında marşlarla dolaşacak olan kutlama otobüsünden, yurttaşların yoğun olarak yaşadığı toplu konutlarda DJ İnanç Seven kısa konserler verecek. Otobüs, saat 19.19’da Mevlana Mahallesi’nde konumlanırken; burada mahallelilerle birlikte İstiklal Marşı okunarak bayram coşkusu en üst noktaya ulaşacak.

Yüzyılın Rotası’nda gençler geleceğe ışık tutuyor
Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Türkiye’nin en büyük gençlik forumunu hayata geçiriyor. Dünyanın her yerinden 5 binin üzerinde gencin katılacağı Yüzyılın Rotası Gençlik Forumu’nda 19 Mayıs’ın 102. yılına yakışır heyecan ve coşku olacak. 19 Mayıs günü Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan gençlik forumunda katılımcı gençler, Türkiye’nin yetiştirdiği birbirinden değerli 55 konuşmacı, bin profesyonelle 10 binden fazla birebir görüşme yapacak; sanat, siyaset, ekonomi, bilim alanında öncü isimler de gençlerle gerçekleştireceği panellerle geleceğe ışık tutarak genç beyinlere ilham verecek. Aynı zamanda Yüzyılın Gençlik Forumu’nda, deneyim paylaşımlarının yanı sıra katılımcı şirketlerle yapılacak sponsorluk anlaşmaları neticesinde 102 gence yeni yüzyıla güçlü adımlar atabilmeleri için burs imkanı da sağlanacak. Etkinliğe www.yuzyılınrotasi.com üzerinden kayıt olunurken; Deal Room Yüzyılın Rotası EStadyumu, Atakum Belediyesi resmi Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch ile Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin resmi Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından ulaşılabilecek. Ayrıca Kanal ATA da YouTube kanalından canlı yayınlar yapacak.

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