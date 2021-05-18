Samsun’un doğurganlık hızı plaka rakamında Doğurganlık hızı 1,64’ten 1,50’ye gerileyen Samsun 55. sırada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’un doğurganlık hızı plaka rakamında Doğurganlık hızı 1,64’ten 1,50’ye gerileyen Samsun 55. sırada

İHA

Samsun’un doğurganlık hızı plaka rakamında Doğurganlık hızı 1,64’ten 1,50’ye gerileyen Samsun 55. sırada

Samsun’da toplam doğurganlık hızı 2019 yılında 1,64 iken 2020 yılında 1,50 olarak gerçekleşti. Samsun bu değer ile doğurganlık hızının en yüksek olduğu il sıralamasında 55. oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü “Samsun doğum istatistikleri, 2020” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Samsun’da canlı doğum sayısı 14 bin 410 oldu
Samsun’da canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 15 bin 677 iken, bu sayı 2020 yılında yüzde 7,6 azalarak 14 bin 410 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,6’sı erkek, yüzde 48,4’ü kız oldu.
Türkiye’de ise canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2019 yılı verisine göre 1 milyon 186 bin 560 iken 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kız oldu.

Samsun’da toplam doğurganlık hızı 1,50 çocuk oldu
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 1549 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Türkiye’de ise toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.

Doğurganlık hızı plaka rakamında
Samsun’da toplam doğurganlık hızı 2019 yılında 1,64 iken 2020 yılında 1,50 olarak gerçekleşti. Samsun bu değer ile doğurganlık hızının en yüksek olduğu il sıralamasında 55. oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya takip etti.

Samsun’da kaba doğum hızı binde 10,7 oldu
Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade ediyor. Türkiye genelinde kaba doğum hızı 2020 yılında binde 13,3 olurken, Samsun ilinde binde 10,7 olarak gerçekleşti. Samsun bu değer ile kaba doğum hızının en yüksek olduğu iller sıralamasında 53. oldu.
Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,2 ile Şırnak, binde 23,0 ile Siirt ve Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,5 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,8 ile Edirne, binde 8,9 ile Kastamonu, Karabük ve Giresun takip etti.

Samsun’da en çok doğum haziran ayında
Samsun’da 14 bin 410 doğumun aylık dağılımı incelendiğinde en çok doğumun gerçekleştiği ay haziran (1326 doğum), en azı ise şubat (1062 doğum) ayı. Samsun’da aylık ortalama 1201 bebek dünyaya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da şoför esnafına yönelik yeni destek paketi 5 ayda 629 bin 499 liralık destek sağlanmış olacak
YEREL HABERLER Samsun’da şoför esnafına yönelik yeni destek paketi 5 ...
Atakum’dan 19 Mayıs kutlama programı
YEREL HABERLER Atakum’dan 19 Mayıs kutlama programı
OMÜ hemşirelik öğrencilerinden görme engelliler için duyarlılık örneği
YEREL HABERLER OMÜ hemşirelik öğrencilerinden görme engelliler için ...
Samsun’da Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen ...
Vali Dağlı: "Korona ile mücadelenin baş aktörü hemşirelerimiz" Samsun'da Hemşireler Günü
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Korona ile mücadelenin baş aktörü ...
Bafra’da kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bafra’da kaza: 1 yaralı
17 Mayıs "Kavaklılar Günü" ilan edildi
YEREL HABERLER 17 Mayıs "Kavaklılar Günü" ilan edildi
'Ertelenmiş bayram ziyaretlerine dikkat, sosyal hareketlilik azaltılmalı'
YEREL HABERLER 'Ertelenmiş bayram ziyaretlerine dikkat, sosyal ...
İlkadım meclisinden İsrail'e kınama Şehit Celal Meysan Barut’un adı Ağabali Parkı'nda yaşayacak
YEREL HABERLER İlkadım meclisinden İsrail'e kınama Şehit Celal ...
Canik Belediye Meclisi'nden Filistin’e destek
YEREL HABERLER Canik Belediye Meclisi'nden Filistin’e destek
Askerden gelen genci öldüren zanlının bir hafta önce de bir kişiyi vurduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Askerden gelen genci öldüren zanlının bir hafta önce ...
Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (3)
YEREL HABERLER Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (3)
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Elma ve armutta karaleke hastalığına dikkat
YEREL HABERLER Elma ve armutta karaleke hastalığına dikkat
Samsun’un en genci Vezirköprü
YEREL HABERLER Samsun’un en genci Vezirköprü
Başkan Deveci’den çağrı: “Herkes denetlesin, şeffaf olalım”
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den çağrı: “Herkes denetlesin, şeffaf ...
Batuk: “Toplumsal problemlere değinen projelere ağırlık veriyoruz” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Batuk: “Toplumsal problemlere değinen projelere ...
SAMÜ 3 yaşında Rektör Aydın: "Kat edecek çok yolumuz var"
YEREL HABERLER SAMÜ 3 yaşında Rektör Aydın: "Kat edecek çok yolumuz ...
Havza meclisinden Filistin’e destek, İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Havza meclisinden Filistin’e destek, İsrail’e kınama
Bafra Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet turu düzenleyecek
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet turu ...
Toplumun üçte biri hipertansiyon
YEREL HABERLER Toplumun üçte biri hipertansiyon
Tartışmada kazara babasını vurdu
YEREL HABERLER Tartışmada kazara babasını vurdu
Kanatsız meleklere özel kutlama
YEREL HABERLER Kanatsız meleklere özel kutlama
Çarşamba'da kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba'da kaza: 1 yaralı