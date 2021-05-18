Tarihi ve kültürel mekanlar ile şehitliklerde kapsamlı bakım çalışması Büyükşehir Belediyesi tarihi ve kültürel mekanlar ile şehitliklerde kapsamlı bakım çalışması başlattı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tüm tarihi mekanlar, kültürel miraslar ile şehitliklerde kapsamlı bakımonarım ve restorasyon çalışması başlattı.

Aylar öncesinde başlayan çalışmalar sonucunda, Bandırma Vapuru ve Tütün İskelesi’nin bakımları tamamlandı. Şimdi ise Asri ve Kıranköy Mezarlıklarındaki şehitlikler kapsamlı bakım, onarımdan geçirilerek, anıtlar restore ediliyor. Kentin her noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla Samsun’u 2023 vizyonuna hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve turistik mekanlar ile şehitlikleri de bakıma aldı. Bandırma GemiMüze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi ile Tütün İskelesi’ni bakıma alan Büyükşehir Belediyesi, buradaki Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri ile hasar gören ahşap zeminleri restore etti.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, şimdi de Asri ve Kıranköy Mezarlıklarındaki şehitlikleri restore ediyor. Ayrıca şehitliklerdeki kaidelerin çatlayan ve kırılan granitleri de yerinden sökülerek yeniden yapılmaya başlandı. Hasar gören şehitlerin mezar taşları, bayrak direkleri ve Türk bayrakları da bu kapsamda yenilendi. Çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle şehitlerin hatıralarını yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin her noktasındaki tarihi ve turistik mekanların restorasyon, bakım ve onarımlarının tamamlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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