Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Seyir Terası yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Gürbüz idaresindeki 55 BR 702 plaka sayılı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj üzerinde bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan Arzu Giden 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.