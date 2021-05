Samsun’da SGK Haftası kutlaması

– Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, “Genel sağlık sigortası sayesinde toplumun yüzde 99’luk kesimi devlet güvencesi ile sağlık sigortasına sahip olmuş, sigortalı olarak çalışanların dışındakiler de cüzi bir prim ödemesi ile sağlıktan ücretsiz faydalanma imkanına kavuşmuştur” dedi.

1622 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla SGK Samsun İl Müdürlüğü temsilcileri Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile devam etti. Törenin ardından konuşan SGK İl Müdürü Ünal Kaya, kurumun önemine dikkat çekti.

Kurumun faaliyetleri hakkında bilgi veren Ünal Kaya, “Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, kurumumuzu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak ve sosyal güvenlikle ilgili hakları ve görevleri konusunda paydaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla her yıl 16 Mayıs’ı içine alan haftada kutlanmakta olan Sosyal Güvenlik Haftası'nı, bu yıl 16 22 Mayıs 2021 tarihleri arasında kutlayacağız. 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 15. Yaşımızı kutlamaktayız. Sosyal Güvenlik Reformu ile anayasal bir hak olan sosyal güvenlik hakkının sağlanmasına yönelik olarak köklü değişiklikler yapılmıştır. Reform ile ülkemizde yaşayan tüm insanların genel sağlık sigortası kapsamına alındığı, tüm illerimizde yerinde hizmet verilen, uluslararası düzeyde örnek bir veri merkezine sahip, dijital dönüşüm hedefi ile neredeyse tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği, 156 adet eDevlet uygulaması kullanılarak emeklilik talebinden prim yatırmaya birçok hizmete anında ve kolaylıkla ulaşılabildiği bir yapıya dönüşüm sağlanmıştır. İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri ile yerinden sunulan hizmetlerin yanı sıra; elektronik ortamdaki işveren ve sigortalı uygulamaları, Kurum web sitesindeki soru cevap dokümanları, ALO 170 çağrı merkezi ve eDevlet uygulamaları ile vatandaşlarımızın yorulmadan, evlerinden veya işyerlerinden ayrılmadan her türlü sorularına cevap bulabileceği ve işlemlerini yapabileceği bir sisteme dönüşüm sağlanmıştır. Samsun’ a 14 Sosyal Güvenlik Merkezi ve il Müdürlüğü olarak hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

Genel sağlık sigortası hakkında da bilgi veren Kaya, şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde; sosyal güvenlik hakkının kesintisiz ve etkin bir şekilde sunulması daha da önem kazanmıştır. Pandemi sürecinde, sigortalılarımızın ve işverenlere destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sigortalı geçici işgöremezlik ödemelerini ve emekli aylığı işlemlerini bekletmeden yapıyoruz. Ayrıca, pandemi sürecinden etkilenen vatandaşlarımıza ve işverenlerimize destek olmak adına normalleşme desteği, istihdama dönüş desteği, artı istihdam teşviki ve sektörel prim desteği gibi uygulamalar ile çalışma hayatına destek sağlanmıştır. Sosyal güvenlik reformu kapsamında hayata geçirilen genel sağlık sigortası sayesinde toplumun yüzde 99’luk kesimi devlet güvencesi ile sağlık sigortasına sahip olmuş, sigortalı olarak çalışanların dışındakiler de cüzi bir prim ödemesi ile sağlıktan ücretsiz faydalanma imkanına kavuşmuşlardır. Genel sağlık sigortası sisteminin getirdiği bir diğer önemli kazanım ise karşılanan sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi olmuştur. Bu yolda bize destek olan ve beraber çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, yine bu meşakkatli yolda bizleri yalnız bırakmayan değerli görsel ve yazılı basınımıza ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyoruz. Büyük bir özveri ile çalışarak, sigortalılarımıza ve diğer paydaşlarımıza hizmet veren her kademedeki personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Tüm kurum çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyor, saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.”



Kaya, Vali Dağlı’yı makamında ziyaret etti

SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya ve beraberindekiler, 1622 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Türkiye’de, 2006 yılında SSK, BağKur ve Emekli Sandığının tek çatı altında toplanması ve 2008 yılında sigortalamaya ilişkin kanunun yayımlanmasıyla hayata geçirilen, dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve büyük reformlarından biri olan Sosyal Güvenlik Reformu ile sosyal güvenlik hakkının sağlanmasına yönelik köklü değişiklikler yapıldığını belirten Vali Dağlı, SGK tarafından ayrıca pandemi sürecinden etkilenen vatandaşlara ve işverenlere de destek olunduğunu ifade ederek, vatandaşa hizmet vermek için büyük bir özveriyle çalışan her kademedeki SGK personeline teşekkür edip, Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı.

