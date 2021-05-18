Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin yol kenarındaki demir korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 AKG 64 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada araçta yolcu olduğunu ileri süren Mustafa P. yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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