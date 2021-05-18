Mantardan zehirlenen bir kişi hastanelik oldu

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Samsun'da ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyun otlatırken ormanlık alanda topladığı mantarı pişirerek yiyen Yaşar K.(58) zehirlendi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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