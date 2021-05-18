Uyuşturucu yetiştiren şahıslar fotokapana yakalandı

Samsun'da uyuşturucu amaçlı Hint keneviri bitkisi yetiştiren 2 kişi jandarma ekiplerinin bölgeye yerleştirdiği fotokapan sayesinde tespit edilerek yakalandı.
Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hint keneviri ekimi yapıldığı duyumunun alınması üzerine ekim işlemlerini yapan şüphelilerin tespiti maksadıyla jandarma ekipleri tarafından bölgeye fotokapan yerleştirildi. Yapılan takipte şüpheli 2 kişinin görüntüsü fotokapan tarafından görüntülenince Jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan aramada 5 adet kova içine dikili 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili H.A.(39) ve M.G.(37) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.