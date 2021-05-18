Samsun kırmızıdan turuncuya döndü

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– Yaşanan vaka düşüşleriyle birlikte Samsun turuncuya döndü. 814 Mayıs tablosunda yüz binde 95,57’ye gerileyen oran kenti sevindirdi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, “Kovid19'a karşı verilen özverili mücadelenin sonunda şehrimizin rengi bugün kırmızıdan turuncuya döndü. Fedakarlıklarımız boşa gitmedi. Başta cefakar sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

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