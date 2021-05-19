Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Türkiş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan K. idaresindeki 55 AEM 493 plakalı otomobil, Hüseyin Doğan Ç. yönetimindeki 55 KR 073 plakalı otomobilin sağ yan kısmına, daha sonra önünde seyreden Mertcan A. idaresindeki 58 KC 233 plakalı kamyonun arka sol kısmına çarptı. 58 KC 233 plakalı kamyon da önünde seyreden Oğuzhan O. idaresindeki 55 ATF 01 plakalı otomobile arkadan çarptı. Aynı araç bu sırada da Hasan F.Ç. idaresindeki 34 ACL 909 plakalı araca savrularak çarptı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüsü Mertcan A. ile Aslan V. ve Özkan A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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