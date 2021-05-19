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Türk savunma sanayinin yıldızı parlıyor, daha da parlayacak Savunma sanayinde hem devlet hem sivil satışlar artıyor

İHA

Türk savunma sanayinin yıldızı parlıyor, daha da parlayacak Savunma sanayinde hem devlet hem sivil satışlar artıyor

Türkiye’nin savunma sanayinde yıldızı, pandemiden sonra daha da parlayacak.
TİM verilerine göre, Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatı geçen yıl yüzde 16,8 azalırken, 2021 yılının OcakNisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 artarak 949 milyon 744 bin dolar oldu. Türkiye’nin hafif silah devi Samsun Yurt Savunma’nın Genel Müdürü C. Utku Aral, “Geçen yıl devlet kontratlarında yaşanan gecikmeler, 2021 yılında çözülmeye başladı, teslimatlar hızlandı. Dünyada pandemide yaşanan sosyal ve ekonomik değişimler sivil satışlardaki artışı da tetikledi. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin savunma ihracatının daha da artmasını bekliyoruz” dedi.
Pandemi, dünyada savunma sanayindeki denge ve dinamikleri değiştirdi. Stratejik projelerle yoluna devam eden savunma sanayi, pandemide diğer sektörlere göre daha az etkilendi. Buna karşın, alınmış birçok devlet kontratlarının teslimatları yapılamadı. Diğer bir deyişle üreticiler projeleri tamamlasa bile son kullanıcı; testlere gelemedi, kaynağında kabulleri yapamadı. Eski teslimatlar yapılamadığı için yeni büyük ihaleler açılamadı. Devlet kontratlarındaki gecikmelere karşın, pandemide yaşanan ekonomik ve sosyal değişimler sivil satışları beklenmeyen oranda artırdı. Özellikle tabanca, yarı otomatik tüfek, yarı otomatik tabanca ve av tüfeklerine talep arttı.

“2021’de ihracatımız artıyor”
2021 yılının ilk aylarından itibaren ise hem devlet hem sivil satışların artması, Türkiye’nin ihracat rakamlarına olumlu yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) verilerine göre Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatı 2020 yılı OcakAralık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalarak 2 milyar 279 milyon dolar olmuştu. 2021 yılında ise savunma sanayi ihracatı artmaya başladı. 2021 yılı OcakNisan döneminde Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatı, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 47,7 artarak 949 milyon 744 bin dolar olarak gerçekleşti.

“Kontrat kabulleri başladı”
Canik markasıyla dünyanın 7’nci büyük hafif silah üreticisi olan Samsun Yurt Savunma’nın Genel Müdürü C. Utku Aral, pandemide değişen dengelerin 2021 yılından itibaren Türk savunma sanayinin lehine döndüğünü belirtti. Hem devlet hem de sivil kanatta satışların arttığını söyleyen Aral, “Ülkelerin yetkili makamları, 2021 yılı itibariyle kontratlardaki gecikmelerin sürdürülebilir olmadığını kabul edip teslimatlarını almaya başladılar. İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte savunma sanayi alımlarını artıracak. Sivil talepteki artış da sürüyor” diye konuştu.

Türk savunma sanayinin yıldızı daha da parlayacak
Önümüzdeki süreçte Türk savunma sanayinin yıldızının daha da parlayacağını düşünen Aral, “Türkiye, çok önemli süreçlerden geçti. Azerbaycan’daki savaş, Doğu Akdeniz’deki mücadele, Libya’daki savaş, Türkiye’nin ne kadar etkin bir savunma sanayi üreticisi olduğunu dünyaya gösterdi. Bu, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerine talebi artıracaktır. Elbette bu zaman alacaktır ama vitrine çıkmış olduk. Hava, kara, deniz savunma sistemlerimiz, insansız araçlarımız, mühimmat ve roketfüze sistemlerimiz başarısını en iyi şekilde kanıtladı. Önümüzdeki dönemde Türkiye’den savunma sanayi ürün talepleri artacaktır. Burada önemli olan kalifiye ürünleri, yurt dışına göndermek. Karşı tarafta yaşanacak en ufak bir memnuniyetsizlik, Türkiye’nin tüm savunma sanayine olan ilgiyi sekteye uğratacaktır” diye konuştu.

“Üniversitesanayi işbirliği şart!”
Türkiye’nin savunma sanayinde başarısını artırmak için neler yapılması gerektiği konusundaki önerilerini Aral, şöyle açıkladı:
“Türkiye’nin savunma sanayinde daha fazla ileriye gidebilmesi için artık çok fazla disiplinli projeleri hayata geçirmesi gerekiyor. Bunlara da firmaların kendi ARGE’lerinin yetmesi mümkün değil. Konuyu şu örnekle anlatayım. Biliyorsunuz; Türkiye, Uzay Programı’nı açıkladı. Bu program sadece roketi ve kapsülü yapmaktan ibaret değil. Biyolojiden gıda sanayine bütün sektörlerde başarılı çalışmaların yapılmasını gerektiriyor. Bunu yapabilmek için de üniversitesanayi işbirliği şart. Üniversitelerin ARGE altyapısı tüm branşları kapsadığı gibi insan kaynağı, firmalara nazaran daha üst seviyede. Türkiye, Uzay Programı yapmak hatta savunma sanayinde daha ileri adımlar atmak istiyorsa üniversitesanayi işbirliğini artırması gerekiyor. Üniversitelerin bu alana yöneltilmesi ve projelere dahil edilmesi çok faydalı olur. Onlara buralardan kaynak yaratılması ve kaynakların sürekli kılınması gerekiyor ki; üniversiteler odaklarını kaybetmesinler, savunma sanayi alanında çalışmalarına devam etsinler.”

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