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Samsun'da hekimler Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi, harmandalı oynadı

İHA

Samsun'da hekimler Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi, harmandalı oynadı

Samsun'da görev yapan alanında uzman 22 kadın hekim bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirerek kutladı. Aynı zamanda harmandalı oynayan kadın hekimler kendilerine hayran bıraktı.
VM Medical Park Samsun Hastanesinin kadın hekimleri 19 Mayıs gününü anlamlı bir şekilde kutladı. Koro halinde Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendiren doktorlar aynı zamanda harmandalı oynayarak bu özel günü coşku ile kutladı.
Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Opr. Dr. Hakan Özcan, “Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun’da hastanemizin hekimleri, Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi. Kurtuluş ateşinin yakıldığı bu özel günde hekimlerimiz tüm tedbirlere de dikkat ederek bir araya geldi. Zamanlarından ayırıp gösterdikleri özveriyle 15 gün süren bir hazırlık yaptılar. Bildiğiniz gibi, pandemi sürecinde sağlık çalışanları çok yoğun mesai harcadı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümüne özel olarak yaptığımız bu çalışma, onlar için de çok özel bir anı oldu. Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüyle sağlık çalışanlarına verdiği değeri göstermişti. Pandemi sürecinde de bunun önemini anladık. Bu söz daha da bir anlam kazandı. Sağlık çalışanları olarak bizler de onu unutmadığımızı ve kendisine duyduğumuz sevgi ve özlemi bu şekilde göstermek istedik. Bu çalışmamızda yalnızca Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirmekle kalmadık. Hekimlerimiz onun en sevdiği halk oyunu olan harmandalını da sahnede sergiledi. Daha önceden böyle bir deneyimleri yoktu. Bir araya gelerek bir koreografi oluşturmak için de özel çaba gösterdiler. Hazırladığımız bu çalışmaları gençlerimiz, Atatürk sevdalıları ve 7’den 70’e herkesin beğenisine sunuyoruz. Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz" dedi.

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