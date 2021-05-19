19 Mayıs’a özel yarışmada ödüller dağıtıldı

Samsun’un 19 Mayıs Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla lise öğrencilerine yönelik şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102. yıl dönümü münasebetiyle, 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen anma töreninde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından anıta çelenk sunumu gerçekleştirilerek, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen lise öğrencilerine yönelik şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan, Ahmet Faruk Buzcu ve Esma Nur Şen’in ödüllerini İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek verirken, ikinciler Melisa Helvalı ve Esra Harbi’nin ödüllerini 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, üçüncüler Ayça Melek Aksoy ve Helin Berfin Durmaz’ın ödüllerini ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Serkan Eroğlu verdi.

Belediye olarak pandemi döneminde anlamlı bir yarışmaya daha imza attıklarını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “19 Mayıs Belediyesi olarak belediyecilik faaliyetlerimizin yanında eğitim ve kültür alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin okullarından uzak olduğu dönemde onların evlerinde sıkılmalarına engel olmak için böyle bir yarışma düzenledik. Belediye olarak böyle yarışmaları devam ettirmeyi ve öğrencilerimize katkı vermeye devam etmek istiyoruz. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının da devamını diliyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102. Yıl dönümünü tebrik ediyorum” dedi.

Tören resim sergisinin ziyaret edilmesiyle son buldu.

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