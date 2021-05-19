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İlkadım'ın İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı Birinciliği Emir Yağız Gençay omuzladı

İHA

İlkadım'ın İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı Birinciliği Emir Yağız Gençay omuzladı

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilişinin 100'üncü yılı anısına İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren finalistler belli oldu. Yarışmada birinciliği Emir Yağız Gençay omuzladı.
Yapılan protokol çerçevesinde resmi ve özel liseler düzeyinde gerçekleştirilen yarışmaya 27 okuldan katılım sağlandı. Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda mücadeleye coşku kazandıran İstiklal Marşı'nı, katılım sağlayan yarışmacılar coşkuyla okuyarak videoya kaydetti. Sergiledikleri üstün performanslarıyla birbirine çok yakın puan alan öğrenciler, jüriyi derece belirlemede bir hayli zorladı. Jürinin performansları "şiire hâkimiyet, beden dili, vurgu tonlama, diksiyon" kriterleri üzerinden değerlendirdiği yarışmanın birinciliğini 11.sınıf öğrencisi Emir Yağız Gençay, ikinciliği 9.sınıf öğrencisi Yağmur Naz İpek, üçüncülüğü ise 9.sınıf öğrencisi Büşra Özdemir kazandı.

“Katılım sağlayan tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum”
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Bu yarışma ile amacımız çocuklarımızda milli marşımızın önemi konusunda farkındalık oluşturmaktır. Yarışmaya ilgi gösteren tüm katılımcılara gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Jürimizin yarışmaya katılan tüm çocuklarımızın performanslarından etkilendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını söylemeliyim. Çocuklarımızın, gençlerimizin İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında, marşımızı okurken gösterdikleri çaba ve heyecan her türlü takdiri hak ediyor. Dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Birinciye laptop, ikinciye bisiklet, üçüncüye ise tablet ödülü verildi.

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