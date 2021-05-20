Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde para meselesi yüzünden eniştekayınbirader arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi´nde dün saat 22.00 sıralarında para meselesi nedeniyle husumetli olan Serhat Sarıoğlu (23) ile kayınbiraderi Murat Yüksel sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. Kavgada Serhat Sarıoğlu ile babası Şakir Sarıoğlu (50) ve Murat Yüksel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Serhat Sarıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu´nun ise tedavileri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mehmet Emin Çoşkundere
2021-05-20 09:27:59
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