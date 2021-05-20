Samsunspor'dan TFF'ye 'protokol kapasitesi artırılsın' başvurusu



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu'nda Altınordu'yu ağırlayacak Yılport Samsunspor, karşılaşmayı izleyecek protokol kapasitesinin artırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçında İzmir'de Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Yılport Samsunspor, 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak rövanş karşılaşmasında protokol kapasitesinin artırılmasını talep etti. TFF'ye yapılan başvuru ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor Futbol Kulübü olarak, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynayacağımız Yılport SamsunsporAltınordu Play-Off yarı final rövanş maçında, protokol kapasitesinin artırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Bu başvurumuzun cevabı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulübümüze ulaştığında, resmi açıklamamızı siz değerli taraftarlarımızla yine resmi kanallarımızdan paylaşacağız. Play-Off maçlarıyla devam eden TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunda, maçlar seyircisiz oynanmaya devam etmektedir. Kulübümüz resmi açıklama yapmadığı sürece, taraftarlarımızın stada giriş için kamuoyunda yer alan kimi duyumlara, Samsunspor yöneticisi ya da kulübümüzde yetkili olmayan kişilerin, maça sınırsız taraftar alınacağı ile ilgili iddialarına itibar etmemeleri ve resmi açıklamalarımız dışında söylentileri dikkate almamalarını rica ederiz."DHA-Spor Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-05-20 16:43:15



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