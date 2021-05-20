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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ'den Asya Pasifik Üniversitesi ile iş birliği protokolü

İHA

OMÜ'den Asya Pasifik Üniversitesi ile iş birliği protokolü

Bir dizi etkinlik için Samsun’a gelen Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan ve beraberindeki heyet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan ve ilgili yetkililerin internet üzerinden katılımıyla, OMÜ ile Bangladeş Asya Pasifik Üniversitesi arasında bilimsel, kültürel ve akademik işbirliklerini kapsayan bir protokol imzalandı.
Ziyarete Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ile OMÜ’de öğrenim gören Bangladeş uyruklu öğrenciler de katıldı.

“Bangladeşli öğrenci kardeşlerimiz iki millet arasında var olan muhabbetin gelişmesinde aracı oluyorlar”
Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan ve Bangladeş Asya Pasifik Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Yavuz Ünal, Bangladeş ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek şöyle devam etti: “Myanmarlı Müslümanlara kucak açan ve yardım eden Bangladeş’le Türkiye’nin birçok açıdan birbirine benzerlikleri ve kader ortaklıkları var. Özellikle Üniversitemizde öğrenim gören Bangladeşli öğrenci kardeşlerimiz, bir gönül köprüsü kurarak iki millet arasında var olan muhabbetin daha da gelişmesinde aracı oluyorlar. Umarım bu öğrencilerimiz, OMÜ’de iyi bir eğitim alarak ülkelerine döndüklerinde, iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sağlayacak köprünün ayaklarını oluştururlar.”

“İki milletin tarih sahnesinde daha güçlü ilişkilerle yer almasını arzu ediyoruz”
Bangladeş’in bulunduğu bölgede gösterdiği gelişimin önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bangladeş’in güven oluşturan bir güç olmasını son derece önemsiyoruz. Sonuç olarak bu gelişime katkı sağlayacak gerek akademik gerek bilimsel, gerekse sosyal tüm işbirlikleri bizim için çok değerli” dedi.
Bangladeş’in, Kurtuluş Savaşında milletimize verdiği maddi ve manevi desteğin unutulmadığını ve tarih kitaplarıyla nesillere anlatıldığını belirten Rektör Ünal, “Varoluş Savaşı esnasında gösterilen destek hastaya verilen kan gibi çok önemliydi. Bu nedenle biz geçmişten gelen bu bağı daha çok geliştirerek iki milletin tarih sahnesinde daha güçlü ilişkilerle yer almasını arzu ediyoruz. Özellikle akademik anlamdaki çalışmalar bu açıdan önemli” şeklinde konuştu.

“Atalarımızdan beri kurulan bağın devam ettiğini görmek çok güzel”
Bağımsızlığı kazanma sürecinde iki milletinde birbirine çok yardımı olduğunu vurgulayan Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan da, “Atalarımızdan beri kurulan bu bağın devam ettiğini görmek çok güzel. Ayrıca üniversitelerimiz arasındaki akademik ve sosyal işbirlikleri için de çok mutluyuz. Umarım Üniversitenizdeki Bangladeşli öğrenciler, ülkemizi ziyaret etmenize bir vesile olur. Böylece size Bangladeş misafirperverliğini göstererek ülkemizi tanıtma fırsatımız olur” sözlerine yer verdi.
OMÜ ile Bangladeş Asya Pasifik Üniversitesi arasında bilimsel, kültürel ve akademik işbirliklerini kapsayan protokolün imza töreniyle devam eden etkinlikte; Türkiye Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Asya Pasifik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Shafi Sami, Asya Pasifik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sultan Mahmut ve Asya Pasifik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörü Nehreen Majed internet üzerinden törene katılarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, iki ülkenin gelişimine katkı sağlayacak iş birliği protokolünün hayata geçmesi için Türkiye Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan’da destek beklediklerini ifade etti.

“Türkiye Bangladeş Büyükelçiliği protokolün somut olarak hayata geçmesi için her türlü desteği verecektir”
Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin oldukça iyi düzeyde ilerlediğini kaydeden Türkiye Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan da, “Bunu pek çok alanda görüyoruz. Umarım bunlardan biri de akademik iş birliği olacak. Bu protokol de iki üniversite arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından çok önemli. İki üniversiteye de bu işbirliğinde başarılar diliyorum. Türkiye’nin Bangladeş’teki Büyükelçiliği de bu protokolün somut olarak hayata geçmesi için her türlü desteği verecektir” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan iki ülke ve iki üniversite için hayırlı olması temennisiyle protokolü imzaladı. Ayrıca Büyükelçi Mosud Mannan, OMÜ’nün şeref defterini de imzalayarak onur duyduğunu belirtti.
Karşılıklı hediye takdiminin ardından da OMÜ ve çalışmaları hakkında bilgi veren videolu sunum gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindekiler konuklarına, OMÜ Kurupelit Kampüsü'nü gezdirerek tanıttı. Kampüs gezisinde Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu’ya Bangladeş’in 50 yılını anlatan kitap hediye etti.
OMÜ ve Bangladeş Asya Pasifik Üniversitesi arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel işbirliklerini içeren protokol ayrıca öğrenci ve personel değişimi ile proje odaklı araştırma ve geliştirme çalışmalarını da kapsıyor.

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