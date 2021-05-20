İlkadım meclisi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatıyor

İlkadım Belediyesi tarafından parklara şehit isimleri verilmeye devam ediyor.

İlkadım Belediye Meclisi mayıs ayı ikinci birleşimi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda açılış konuşması yapan Başkan Demirtaş, "Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda atılan ilk adım olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 102. yılını kutladık. Bizler, 102 yıl önce 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek canlarını ortaya koyup, cepheden cepheye koşan bir neslin evlatlarıyız. Emperyalizme karşı verdiği mücadelede başarıya ulaşmış, mazlum uluslara örnek olmuş bağımsızlık mücadelemizin bu ilk adımını kutluyorum” dedi.

İmar komisyonuna havale edilen 10 gündem maddesinin görüşüldüğü ve tamamının oy çokluğu ile kabul edildiği meclis toplantısında Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Ağabali Parkı'nın isminin tüm parti gruplarını meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı'nın isminin verilerek değiştirilmesi kabul edildi.



“Şehitlerimizin adını yaşatıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ülke olarak özellikle son yıllarda çok gencimizi şehit verdik. Şehit ailelerimizin yüreklerindeki acıyı paylaşabilmek adına elimizden geldiğince İlkadım belediyesi olarak meclis üyelerimizle birlikte parklarımıza isimlerini vererek şehitlerimizin adını yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün burada Ağabali Parkımızın ismini bu mahallede yaşayan ve şehadet şerbetinin içen Şehit Ulaştırma Er Caner Mayendağı ismini verdik. İmanımızın gereği inanıyoruz ki inşallah onlar ailelerine şefaatçi olacaklardır. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, metanet vermesini niyaz ediyorum. Bizleri ayakta tutan birlik beraberlik duygusudur” diye konuştu.



“Şehit ailesi emeği geçen herkese teşekkür etti”

İlkadım Belediye Meclisi'nin almış olduğu bu karar için duygularını dile getiren Şehit Ulaştırma Er Caner Mayendağı’n ailesi, "Vatan uğruna canını feda etmiş evlatlarımız anısına yapılan ve isimlerini ömür boyu yaşatmak için yürütülen bu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a tüm parti gruplarının meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Bizler çok duygulandık ayrıca evlatlarımızın isimlerinin sürekli yaşayacağı içinde mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandılar.



Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Öte yandan, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemeleri ile 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3. taksit ödemeleri ve 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ise 17. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı. Emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergisi gibi 7143 ve 7256 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 17. ve 3. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirten Demirtaş yaptığı açıklamada, "2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi borçları mayıs ve kasım aylarında 2 taksit halinde ödenebilmektedir. Vatandaşlarımız belediyemize olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını ilgili kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Mayıs 2021 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Ayrıca veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önünde bulundurulması ve ödemelerin son güne bırakılmaması için vatandaşlarımız için belediye hizmet binamızdaki veznelerimiz sabah 08.00 ile akşam 16.00 arasında, Cumhuriyet Meydanı, Gazi park, İlyasköy, Gençlik Parkı veznelerimiz ise sabah 10.00 ile akşam 16.00 arasında halkımıza korona virüs tedbirleri eşliğinde hizmet verecektir” dedi.

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