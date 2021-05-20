Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde para meselesi yüzünden eniştekayınbirader arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Murat Yüksel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 2´ye yükseldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Emin ÇOŞKUNDERE

2021-05-20 18:30:03



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