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Ertuğrul Sağlam: “Altınordu'yu geçip finale adımızı yazdıracağımıza yürekten inanıyorum”

İHA

Ertuğrul Sağlam: “Altınordu'yu geçip finale adımızı yazdıracağımıza yürekten inanıyorum”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Cumartesi akşamı herkes birbirine destek olacak, birbirine yardım edecek ve Allah’ın izniyle biz Altınordu’yu geçip finale adımızı yazdıracağız” dedi.
Playoff mücadelesini sürdüren Samsunspor deplasmanda 10 mağlup olduğu Altınordu’yu bu kez iç sahada ağırlayacak. İlk karşılaşmada avantajı rakibine veren Samsunspor ekibi, ikinci maçta durumu lehine çevirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Takım, Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanla bugün de çalışmalarına devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, iyi bir sonuç alacaklarına inandığını belirtti.
İlk karşılaşmada kaçırılan penaltının, avantajı rakibe verdiğini belirten Ertuğrul Sağlam, “Altınordu’yla oynadığımız ilk karşılaşmada uzatma dakikalarında kaçırdığımız penaltıyla belki de ikinci maç için kendimize avantaj sağlayacak bir skoru kaçırdık. Futbol maalesef bu kadar ince çizgiler üzerinde gidip gelen bir oyun. Mesela maçı 11’e getirseydik bugün herkes mutlu, ikinci maç için de bugünkünden daha fazla umutlu olacaktık. Ama bu fırsatı değerlendiremedik” diye konuştu.

Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşmada dezavantajlı olmalarına rağmen Altınordu’yu geçecekleri belirten Teknik Direktör Sağlam, “Maçtan sonra da konuştuğum gibi bizim takımımızın kalitesi oyuncuların isteği arzusu, karakteri bu skorun üstesinde gelebilecek seviyede. Çok fazla konuşmanın bence anlamı yok. Artık sözlerin kelimelerin bir şey ifade etmediği yerdeyiz. Ama şunu çok içten samimi bir şekilde söylemek istiyorum ki bir az önce bunu oyuncularımıza da çok net bir şekilde aktardım. Ben bu oyuncu kardeşlerimizin cumartesi akşamı çıkıp kendilerine yakışan mücadeleyi ortaya koyacağına, ligin son 4 haftasında ortaya koyduğumuz iyi futbolu daha da iyiye getirip, iyi mücadelenin yanına güzel futbol ekleyeceklerine, önce bizi finale çıkaracaklarına ve sonrasında da çarşamba günü bizi Süper Lig’e çıkaracaklarına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Takımın sakatlık durumuna değinen Sağlam, “Bu doğrultuda tabi takımımızda Kubilay’ın dizinde bir sakatlığı vardı. O şu anda iyi durumda. Takımla antrenmana başladı. Onun yanında Tomane’yi de belli bir kısımda antrenmana alacağız. Onun durumunu da gözlemeyeceğiz. Ama şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki cumartesi akşamı kim oynarsa oynasın sahada kim görev alırsa alsın kenarda kim beklerse beklesin herkes birbirine destek olacak, birbirine yardım edecek ve Allah’ın izniyle biz Altınordu’yu geçip finale adımızı yazdıracağız. Buna ben yürekten inanıyorum. İnşallah hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Takıma inandığını belirten futbolcu Mücahit Albayrak ise, “Deplasmanda 10 mağlup olduk. Biz de beklemiyorduk böyle bir şeyi. Bizim içinde kötü oldu. Ama zor gözükse de biz bu zoru başaracağımıza inanıyorum ben. Bizim takımımız iyi bir takım. Kaliteli bir takım. Samsun’da oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bu maçı kazanıp finale çıkacağımıza ben inanıyorum. İnşallah başaracağız bunu biz” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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