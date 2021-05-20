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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalleli arasında toplulaştırma gerginliği

İHA

Mahalleli arasında toplulaştırma gerginliği

Samsun’un Bafra ilçesinde arazi toplulaştırma çalışması için yapılmak istenen ölçüme bir kısım mahalleli destek verirken, bir kısmı ise izin vermedi. Tapularını alan vatandaşlar bir an önce ölçümlerinin yapılmasını isterken, toplulaştırmadan memnun olmayan vatandaşlar da mahkeme kararı gelene kadar ölçümlerin durdurulmasını talep etti.
Emenli Mahallesi Karaboğaz mevkisinde başlatılan "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi"nde sular durulmuyor. Emenli Mahallesi Karaboğaz mevkisinde ölçümlerin bir an önce yapılmasını isteyen vatandaşlarla, mahkeme sonuçlanmadan ölçüm yapılmasına karşı çıkan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Ölçümlere karşı çıkan vatandaşlar, Emenli Mahallesi’nde muhtarın kendilerine "mahkeme sonuçlanmadan ölçüm yapılmayacağını" söylediğini iddia etti.
Ölçümlerin yapılmasını isteyen vatandaşlar da ellerindeki tapuları göstererek bir an önce yerlerinin belirlenmesini istedi. Ölçümlere karşı çıkan vatandaşlar, kimsenin yerinde gözlerinin olmadığını belirterek, "Mahkeme sonuçlansın, herkes yerini alsın" dediler.
İki taraf arasında yaşanan gerginlik, jandarmanın araya girmesiyle yatıştırıldı. Bir süre jandarma ekipleriyle görüşen vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.
Ölçümler de bir gün sonraya ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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