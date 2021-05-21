Romanyalı iş adamlarının Samsun ilgisi Havza OSB Yönetimi Romanya heyeti ile buluştu

İş bağlantıları kurmak, yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere Samsun'da bulunan ve Romanyalı iş adamlarından oluşan heyet, Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Samsun Valiliği’nde Samsun Valisi ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya gelen Romanya heyeti ve Havza OSB Yönetim Kurulu üyeleri Havza OSB’de faaliyet gösteren firmalar ile yapılabilecek iş bağlantıları ile Havza OSB’deki yatırım imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası Romanyalı iş adamlarından oluşan heyet, Havza OSB’de incelemelerde bulundu.

Toplantı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Samsun Valimiz Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan Havza Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak Romanya'dan gelen heyetle bir araya geldik. İlçemizde faaliyet gösteren firmalarla iş bağlantıları ve Havza OSB'nin yatırım imkanlarının ele alındığı verimli bir toplantı oldu. Kısa zamanda faaliyete geçen firmalarımız ihracatta da öncü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Havzamıza ve Samsunumuza Hayırlı olsun” dedi.

Toplantıya Havza OSB Yönetim Kurulu üyeleri Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ve Romanya heyeti katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.