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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme meclisinden Filistin'e tam destek

İHA

Terme meclisinden Filistin'e tam destek

Terme Belediye Meclisi, Filistin topraklarına düzenlediği saldırıda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı. Ayrıca AK Parti Grubu’nun teklifi ile tüm meclis üyeleri mayıs ayı huzur haklarını Filistin'e ambulans alınması için Kızılay'a bağışlama kararı aldı.
Terme Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, Meclis Başkanvekili Hayrettin Akkuş'un başkanlığında gerçekleştirildi. İşgalci İsrail devletinin mazlum Filistin halkına yönelik zulmü ve Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’ya yönelik hukuk tanımaz saldırıları Terme Belediye Meclisi tarafından yayınlanan ortak bildiri ile şiddetle kınandı.
Ayrıca AK Parti Grubu'nun teklifi ile tüm meclis üyeleri mayıs ayı huzur haklarını Filistin'e ambulans alınması için Kızılay'a bağışlama kararı aldı.

“İsrail'in hukuksuz ve vahşi tutumunu kınıyoruz”
Tüm meclis gruplarının imzaladığı ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Terme Belediye Meclisi Üyeleri olarak, İsrail’in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde elzem bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekân Mescidi Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, terör devleti İsrail’in kadın, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına, hatta ölümüne sebep olmuştur. Terme Belediye Meclisi olarak bu zulmü ve hukuksuzluğu ve İsrail’in vahşi tutumlarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in, yasa dışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan Mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Birleşmiş Milletler'in uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz. Terme Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Haremi Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi Terme Belediye Meclisi olarak, “şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve kardeş Filistin’e başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Allah, Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.”

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