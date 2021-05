Vedat Türkali Ödülleri sahiplerini buldu

Atakum Belediyesi tarafından Samsunlu yazar Vedat Türkali adına roman, öykü, şiir ve çeviri kurmaca eser kategorilerinde verilen Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu.

Atakum Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak düzenlenmesi hedeflenen Vedat Türkali 2021 Ödülleri sahiplerini buldu. 473 eserin başvuru yaptığı yarışmanın jürisinde Doğan Hızlan, Zülfü Livaneli, Deniz Türkali, Gonca Özmen, Kemal Varol ve Yavuz Ekinci yer aldı. Kazananların ödülleri Mayıs ayının son haftası gerçekleştirecek ödül töreni ile takdim edilecek. Ödül ise her kategori için 2 bin 500 TL, özel tasarlanan ödül heykelciği ve ödül madalyonundan oluşuyor.



4 kategoride kazananlar

2021 Vedat Türkali Roman Ödülü, Can Yayınları tarafından yayımlanan 'Osman' romanıyla Ayfer Tunç'un; Öykü Ödülü Sel Yayınları tarafından yayımlanan öyküsü 'Şehirli Karınca' ile Mehmet Güreli'nin; Şiir Ödülü Yapı Kredi Yayınları'nın yayımladığı 'Dil Tutulması' şiir kitabı ile İlhan Durusel'in; Çeviri Kurmaca Ödülü Harfa Yayınları tarafından Deniz Koç çevirisiyle yayımlanan Ocean Vuong'un 'Yeryüzünde Bir An İçin Muhteşemiz', İlk Roman Ödülü ise Alfa Yayınları tarafından yayımlanan Fatih Gezer’in ‘Ölüler Kıraathanesi’ isimli eseri oldu.



Kültür merkezinin yeni adı “Vedat Türkali” oldu

Atakum Belediyesi 2021 yılında; içerisinde çok amaçlı salon, eğitim merkezi, sinema salonu, stüdyolar, toplantı ve nikah salonu gibi birçok işlevi olan Atakum Belediyesi Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nin adını da değiştirdi. Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan ve yurttaşların etkinlikler için yoğun olarak kullandığı merkezin yeni adı Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi oldu.



Vedat Türkali kimdir?

Vedat Türkali (d. 13 Mayıs 1919, Samsun ö. 29 Ağustos 2016, Yalova), Türk senarist, şair ve roman yazarı. Asıl adı Abdulkadir Pirhasan'dır. Samsun Lisesi'nde okuduktan sonra 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl eşi Merih Pirhasan'la evlenmiştir. Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1951'de siyasi eylemleri sebebiyle tutuklanmış; 9 yıl ceza almış 7 yıl sonunda koşullu olarak serbest kalmıştır. Gar Yayınları'nı Rıfat Ilgaz ile kurduktan sonra, 1960'ta Dolandırıcılar Şahı ile senaristliğe başlamıştır. Senaristliğine devam eden Türkali, 1965'te yönetmenliği denemiştir. Bir Gün Tek Başına ve Mavi Karanlık gibi romanları Türk edebiyatının en büyük eserleri arasına girmiş; daha sonra da Yeşilçam Dedikleri Türkiye ve Tek Kişilik Ölüm romanlarını da yazmıştır. Mihri Belli'nin yakın arkadaşı ve Atıf Yılmaz'ın arkadaşı ve akrabasıdır. Vedat Türkali, oyuncu Deniz Türkali ve yönetmen Barış Pirhasan'ın babasıdır. Türk edebiyatının usta isimlerinden olan Vedat Türkali, 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 06.00'da Yalova'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Türkali, Cumhuriyet tarihinde birçok olaya şahitlik etmişti. Bir süredir Yalova'da tedavi gördüğü bir hastanede 97 yaşında hayatını kaybetmiştir.

