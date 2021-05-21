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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Meclisi Uygur Türkleri için tek ses

İHA

Atakum Meclisi Uygur Türkleri için tek ses

Atakum Belediye Meclisi, Çin’in Uygur Türkleri’ne uyguladığı zulme karşı tek ses oldu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “21. yüzyılda insanı etnik kökeni, mezhebi, inancı nedeniyle ötekileştirmenin, öldürülmenin savunulacak bir tarafı yok. Dün Filistin’de bugün Uygur Türklerinde buna benzer soykırım uygulanıyor. 21. yüzyılda çağdaş, medeni, insan hakları savunucusu dünya susuyor” dedi.
Atakum Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı karar oturumu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda ilgili komisyonlardan meclise karar için havale edilen 7 maddeden 6’sı oy birliği 1’i de oy çokluğu ile kabul edildi.

“Ağır zulüm insanlığa karşı suç”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı zulme karşı tek ses oldu. Ortak paylaşılan mesajda, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin, 2014 yılından itibaren Uygur Türkleriyle diğer soydaşlarımıza yönelik sistematik ve kitlesel bir şekilde uyguladığı ağır zulüm insanlığa karşı suçtur ve ne yazık ki hala devam etmektedir. Terörle ve radikalizmle mücadele kisvesi altında, milyonlarca soydaşımız zorla toplama kamplarında alıkonulmakta ve yeniden eğitim adı altında dini ve kültürel baskılara tabi tutulmaktadır. Müslüman soydaşlarımızın dini vecibeleri yerine getirmeleri engellenmekte, ibadethaneleri yıkılmaktadır. Bu şekilde işkence, tecavüz, kısırlaştırma, İslamiyet’in zorla terk ettirilmesi gibi uygulamalarla alenen insanlığa karşı suç işleyen Çin yönetimi toplama kamplarını ve kamplardaki uygulamaları uluslararası bağımsız bir heyet tarafından denetlenmesini de izin vermemektedir. ABD, İngiltere, Kanada başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler üyesi 39 ülke Uygurlarla birlikte diğer Türk ve Müslüman halklarının gördüğü zulme karşı Çin’e tepki gösterip çeşitli yaptırımlar uygularken Türkiye’nin de bu uluslararası girişimlere aktif destek vermesi ve hatta öncülük etmesi beklenmektedir. Soydaşlarımız bu sorunu Birleşmiş Milletler’in gündemine taşınmasını beklemektedirler. Atakum Belediye Meclis üyeleri olarak Çin’in soydaşlarımıza karşı yaptığı mezalimin karşısında durmaya, bu vahşi politika son buluncaya kadar Uygur Türklerini ve diğer soydaşlarımızın mücadelesine destek verip sesleri olmaya devam edeceğimizi beyan ederiz” ifadelerine yer verildi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, “21. yüzyılda insanı etnik kökeni, mezhebi, inancı nedeniyle ötekileştirmenin, öldürülmenin savunulacak bir tarafı yok. Coğrafyamızın önemli bir bölümünde üçüncü dünya savaşı ilan edilmiş, sürdürülüyor. Dün Filistin’de bugün Uygur Türklerinde buna benzer soykırım uygulanıyor. 21. yüzyılda dünya çağdaş, medeni, insan hakları savunucusu dünya susuyor. Ne oluyor? İnsanlık geri mi gidiyor? Dünya savaşlarının yapıldığı 100 yıl sonra yine geriye mi dönüyor insanlık? Değerlerimizi kayıp mı ediyoruz, unutuyor muyuz?” diye konuştu.

Atakum’a kardeş şehir: Yunanistan’ın Yasmos
Gündem maddeleri arasında Atakum ile Yunanistan’ın Yasmos şehri arasında kentin ticari, sosyal, ve kültürel alanını genişletmek, Atakum’a yeni yatırımların gelmesini teşvik etmek; Samsunlu iş adamları ile Yasmoslu iş adamlarını bir araya getirip ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kardeş şehir protokolü uygulanmasına dair madde de yer aldı. Maddeyle ilgili açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Dünyanın bir başka acılı haritası Balkandır. Hem orada kalanlar, hem buraya gelenler, hem de buradan gidenler bu yüzyılın içinde çok büyük acılar çekti. Geçenlerde Balkan masası etrafında haritanın iki tarafında kalan nesilin ikinci kuşaklarıyla gençlerle uzun uzadıya toplantılar, telefon görüşmeleri yaptık. Yassıköy’ü Türk Belediye Başkanı yönetiyor. Biz teklifte bulunduk, onlar kabul ettiler. Bizim meclisimiz, onların meclisi; İçişleri Bakanlığı ile onların bakanlıkları arasında uyum sağlanırsa uluslararası hukuka uygun bir kardeş şehir uygulaması başlatacağız. Bunun iki coğrafyanın kültürünün birbirine taşınması ortak yaşanabilmesi yaşatılabilmesi noktasında yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.

Esnaf borcu için kredi arayışı
Mayıs ayı meclisinde Atakum Belediyesi’nin kredi talepleri de yer aldı. Buna göre, Atakum Belediyesi’nin temizlik hizmetleri amacıyla kendi araç parkına sahip olabilmesi için 20 milyon TL, Atakum Belediyesi’nin esnaf ve personele olan borçlarını ödeyebilmek için de 55 milyon TL kredi talebi oy birliği ile kabul edildi. Kredi talebiyle ilgili konuşan Başkan Deveci, “Önceki dönemden kalan birikmiş borçlarımız var, bunların bir kısmı da esnafa. İçinde bulunduğumuz koşulları biliyoruz. Devlet bir biçimde destek olmaya çalışıyor, ben de buradaki borcu alıp, esnafa olan borcu devlete taşımak istiyorum. Devlete, İller Bankasına borçlanarak esnafa olan borcumuzu ödeyelim. Bu rakam yüksek bir rakam ama bizim borç yükümüzü artıran bir rakam değil. Biz esnafa olan borcumuzu devlete aktarmaya çalışıyoruz. Esnafa olan borcumuzu kamuya, kamuda olan borcumuzu karşılığında taşınmaz vererek azalttığımızda, borç yükü sürdürülebilir bir hale geliyor. Bu konuda bunun anlatılması çok kolay değil. Yeni bir kaynak yok çünkü İller Bankası’ndan. Bu konuda sizden destek istiyorum. Gerçekten Samsun’un belediyeleri içerisinde borç yükünün sürdürülebilirliği noktasında Atakum Belediyesi zor bir noktada. Birlikte yaşıyoruz. Bu kentin belediyesini birlikte yönetiyoruz. Tekrar etmek istiyorum. Bu noktada borç yükümüz herhangi bir artışa uğramıyor. Borç yükümüzün giderini değiştiriyoruz. Kamuya, İller Bankamıza bu yükü siz taşıyın biz de size taksit taksit ödeyelim diyoruz. Ben gideceğim anlatacağım. Belki daha sonrasında birlikte de gidip görüşme şansımız olabilir. Eğer bunu yapabilirsek, Atakum Belediyesi’nin yükü ciddi bir şekilde hafifler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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