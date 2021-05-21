AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "İçeride ve dışarıdaki hainlere karşı mücadele veriyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "İçeride ve dışarıdaki hainlere karşı mücadele veriyoruz"

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "İçeride ve dışarıdaki hainlere karşı mücadele veriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Bu verdiğimiz mücadele çetin bir mücadele, zorlu bir mücadele. Sadece dışarıda olsa üstelik insanın anlamlandırması daha kolay olabilir ama aynı zamanda içerideki hainlerle verdiğimiz mücadele” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun’un Bafra ilçesinde Ali Kale Turistik Tesisleri'nde mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. Karaaslan yaptığı konuşmada, “Türkiye’de ve dünyada yaşanan çok yeni gelişmeler var. Bu anlamda Türkiye’nin dik duruşunda gösterdiği özellikle uluslararasında gelişmeler var son dönemde. Hep diyoruz ya büyük bir mücadele veriyoruz. Görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Bu topraklarda yaşadığımız sürece. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Bu verdiğimiz mücadele çetin bir mücadele, zorlu bir mücadele. Sadece dışarıda olsa üstelik insanın anlamlandırması daha kolay olabilir ama aynı zamanda içerideki hainlerle verdiğimiz mücadele. Bu kelimeyi çok bilinçli bir şekilde kullanıyorum. İçerideki hainlerle de verdiğimiz bir mücadele var. Bu vatana, bu toprağa ve bu vatana ihanet içinde olanlar sadece dışarıda değil. Dolayısıyla bu verdiğimiz mücadelenin ne kadar ulvi bir mücadele olduğunu kendimize hatırlatalım. Böyle mücadele verilirken biz bir yandan da gelişmemize yönelik kalkınma hamlelerini, yatırımlarımızı durduruyor muyuz? Yani bu mücadele büyük zaten biz onlara biraz kalsın diyor muyuz? Hayır. Eğer Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, liderimiz, genel başkanımız böyle bir lider olsaydı FETÖ hain darbe girişimden tam 45 gün sonra Yavuz Sultan Köprüsü'nün açılışını yapmazdı. O bir meydan okumaydı. O dik duruşun başka bir simgesiydi, göstergesiydi. Biz hala buradayız, varız demenin bir başka yoluydu. İşte bugün de geçmişte olduğu gibi var olma mücadelemizi eserlerimizle taçlandırıyoruz. Yola devam demenin her geçen gün kazandığımız gücü eserlerimizle somutlaştırıyoruz. Mücadele tamam aynı zamanda eser üretme tamam. Ülkeyi kalkındırma tamam. Peki yeter mi, yetiyor mu bu bize. Zaten biz bunca dertle uğraşıyoruz, aynı zamanda müthiş çalışmaları hayata geçiriyoruz. Son 20 yılda Türkiye’de yapılamayanları yapıyoruz deyip dünyadaki zulümlere sessiz kalıyor muyuz, kalmıyoruz. Bugün Arakan’dan Myanmar’a. Bugün Filistin’de ağlayan bir çocuğun gözyaşına uzanan el Türkiye’den uzanıyor. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşamak zor. Zorlu çetin bir yolculuk demek ama aynı zamanda da o gönül genişliği, o vicdanlı ülke olmak, bütün dünyaya merhamet dağıtmak tıpkı ecdadımızın bize öğrettiği gibi , tıpkı dinimiz, tıpkı inancımızı bize gösterdiği yolu olduğu gibi bir ülkeyi hakikaten dünyanın vicdanı haline getirebilmek. İşte Cumhurbaşkanımızı dünya lideri yapan da bütün bunların toplamı herhalde ve daha niceleri. Ve biz onun yol arkadaşlarıyız diyoruz. Türkülerde, sahnelerde, meydanlarda bunu gururla söylüyoruz. O zaman o yol arkadaşlığının hakkını verebilenlerden olmalıyız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'dan Filistin'e destek
YEREL HABERLER Samsun'dan Filistin'e destek
Samsun Sağlık Müdürü: Vaka sayımız düşmeye devam ediyor, hedef mavi
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürü: Vaka sayımız düşmeye devam ...
Atakum Meclisi Uygur Türkleri için tek ses
YEREL HABERLER Atakum Meclisi Uygur Türkleri için tek ses
Hemşirelik Bölümünden hayvan haklarına yönelik farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Hemşirelik Bölümünden hayvan haklarına yönelik ...
Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi Mahalle sakinlerini jandarma kolonya dökerek sakinleştirdi
YEREL HABERLER Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi Mahalle ...
Karaaslan: “SAMÜ hızla gelişiyor”
YEREL HABERLER Karaaslan: “SAMÜ hızla gelişiyor”
Turuncu şehrin kırmızı ilçeleri ‘Turuncu’ şehir Samsun’da hedef önce ‘sarı’, sonra ‘mavi’ renk
YEREL HABERLER Turuncu şehrin kırmızı ilçeleri ‘Turuncu’ şehir ...
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Vali Dağlı: “Vaka sayılarındaki düşüşün bizleri rehavete sevk etmesine asla izin vermeyelim”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Vaka sayılarındaki düşüşün bizleri ...
Kanala düşen buzağı ve anne inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kanala düşen buzağı ve anne inek itfaiye ekiplerince ...
Tartışmada komşusunu tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Tartışmada komşusunu tabancayla yaraladı
Tekkeköy’den İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Tekkeköy’den İsrail’e kınama
Vedat Türkali Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Vedat Türkali Ödülleri sahiplerini buldu
Samsun'daki 2 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı Olay sonrası dehşet görüntüler
YEREL HABERLER Samsun'daki 2 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ...
Terme meclisinden Filistin'e tam destek
YEREL HABERLER Terme meclisinden Filistin'e tam destek
Bölge Müdürü Dönmez: “Kovid-19 sürecinde hizmetlerimize sorunsuz devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Dönmez: “Kovid-19 sürecinde ...
Romanyalı iş adamlarının Samsun ilgisi Havza OSB Yönetimi Romanya heyeti ile buluştu
YEREL HABERLER Romanyalı iş adamlarının Samsun ilgisi Havza OSB ...
FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin ...
Korona sürecinde körlüğe dikkat
YEREL HABERLER Korona sürecinde körlüğe dikkat
Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı
YEREL HABERLER Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı
Samsun'daki 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Samsun'daki 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın ...
Evine polis gibi gelip 2.5 saat işkence yaptılar
YEREL HABERLER Evine polis gibi gelip 2.5 saat işkence yaptılar
Ambulans helikopter bir günde 6 hastanın yardımına yetişerek rekor kırdı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter bir günde 6 hastanın yardımına ...
Oto yedek parça dükkanı alevlere teslim oldu Sanayide çıkan yangın iş yerini küle çevirdi
YEREL HABERLER Oto yedek parça dükkanı alevlere teslim oldu Sanayide ...