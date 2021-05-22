Kocadağ'da can sıkan görüntü Taş ocakları bu hale getirdi

Samsun'un Atakum ilçesinin seyir terası konumunda olan Kocadağ’da taş ocaklarının oluşturduğu çirkin görüntü görenlerin canını sıkıyor.

Bin 350 metre rakımlı Kocadağ ?en çok tercih edilen "kalabalıktan kaçış" noktalarından biri ?konumunda. Yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü ve offroad gibi ?birçok doğa ve macera sporuna elverişli olan Kocadağ, ?ziyaretçilerine eşsiz bir deniz ve şehir manzarası sunuyor. ?Dağ, Samsun şehir merkezine yaklaşık 30, Atakum ilçesine ise 15 km uzaklıkta bulunuyor.

Atakum ilçesinin seyir terası konumunda olan bin 350 rakımlı Kocadağ, doğa yürüyüşü ve doğa sporları etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Şehre yakınlığı nedeniyle yazkış tercih edilen bu bölge, araçla rahatlıkla ulaşılabilecek bir konumda yer alıyor.

Birçok güzelliğe ev sahipliği yapan Kocadağ’da taş ocaklarının ortaya çıkardığı çirkinlik dikkat çekiyor. Hızla büyüyen taş ocakları görenleri üzen görüntüler oluşturuyor.

20 yılı aşkın süredir ulusal firmalar tarafından işletilen taş ocakları, dağda devasa çukurlar meydana getirdi. Doğa harikası dağ, taş ocakları tarafından yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya.

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