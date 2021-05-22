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Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde park halinde bulunan 55 FS 135 plakalı otomobilin yanından geçen duyarlı bir vatandaş kedi sesi duydu. Sesin aracın motor kısmından geldiğini anlayan vatandaş, polisi arayarak durumu bildirdi. Aracın sahibini arayarak aracının yanına gelmesini isteyen polis ekipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından aracın kaputu açılınca yavru kedi motor kısmına girmek istedi. Kediyi yakalayan itfaiye eri, onu bulunduğu yerden çıkardı. Sahipsiz olduğu anlaşılan kediyi hayvansever bir bayan kendi evine götürdü.

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