Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen Ö.K., S.K. ve B.G.'yi takibi aldı. Söz konusu şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmada, şüpheli şahıslarla teması görülen 1 şahıstan 7 adet sentetik ecza hap elde edildi. Olayın devamında şüpheli şahısların ikametlerine düzenlenen operasyonda 623 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 55 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ö.K., S.K. ve B.G. ile şüpheli şahıslarla müşterek hareket ettiği tespit edilen E.K. gözaltına alındı. 4 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.K., SK. ve B.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, E.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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