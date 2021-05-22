Samsun'da bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

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Samsun'da yoldan çıkarak refüjdeki bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Gürler idaresindeki 55 BE 457 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolan çıkarak refüjdeki bariyere çarpıp yola savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Fatih Gürler 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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