TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig PlayOff Yarı Final 2. maçında ilk maçtaki 10'lık mağlubiyetin ardından Altınordu'yu ağırlayan Samsunspor, mücadeleden 22 beraberlikle ayrıldı. Altınordu bu sonuçla PlayOff finaline yükseldi.



Maçtan dakikalar

4. dakikada Recep’in ara pasında Ahmet İlhan Özek’in aşırtma vuruşu kaleci Nurullah’a çarpıp kornere çıktı.

14. dakikada sol çaprazda topla buluşan Hamroun’un şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Ufuk’un soldan ortasında topla buluşan Metehan düzgün bir şutla takımını öne geçirdi. 01

38. dakikada Hamroun’un pasında Gökhan Karadeniz’in sert şutunu kaleci Erhan çeldi.

55. dakikada Erkam’ın sağdan yaptığı ortada Yasin’in şutunu kaleci Erhan güçlükle kontrol etti. VAR’dan gelen penaltı kararı sonrası Nadir penaltıyı gole çevirdi. 11

57. dakikada Coureur’un sol çaprazdan uzak direğe vurduğu şutu kaleci Erhan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

71. dakikada Altınordu'nun kullandığı kornerde Enis'in kafa şutunu kaleci Nurullah kurtardı.

82. dakikada İlyas'ın kullandığı kornerde kaleci Erhan'ın elinden kaçırdığı topu Yasin filelere yolladı. 21

90+6. dakikada kaleci Nurullah'ın da gol atmak için ileri çıktığı anda Enis Destan meşin yuvarlağı orta sahadan filelere yolladı. 22





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Abdullah Bora Özkara

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Erkam Reşmen x (Yalçın dk. 90+1 ?), Veli Çetin x (Coureur dk. 46 xx), Kevin Boli x, Mücahit Albayrak x, Vukan Savicevic x, Dja Djedje x (Erhan dk. 79 x), Yasin Öztekin xxx, Gökhan Karadeniz x (İlyas dk. 45 xx), Jugurtha Hamroun x (Guido dk. 79 x), Nadir Çiftçi x

Yedekler: Ahmet, Ferhat, Emirhan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Altınordu: Erhan Erentürk x, Ufuk Budak xx, Kahraman Demirtaş xx, Yusuf Arslan xx, Sinan Osmanoğlu xx, Rahmi Kaya xx, Metehan Mimaroğlu xx (Şeref dk. 81 x), Oğulcan Ülgün x, Ahmet İlhan Özek x (Enis dk. 70 xx), Furkan Çil x (Yusuf dk. 90+2 ?), Recep Aydın x

Yedekler: Mertcan, Furkan Metin, Yiğithan, Muzaffer, Burak, Emre, Ahmet Dereli,

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Nadir (dk. 55 pen.), Yasin (dk. 82) (Samsunspor), Metehan (dk. 32), Enis (dk. 90+6) (Altınordu)

Sarı kartlar: Savicevic, Djedje (Samsunspor), Oğulcan, Rahmi, Enis (Altınordu)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.