Altınordu, finalde Altay'ın rakibi oldu

Yılport Samsunspor Altınordu: 2-2 Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA) STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER :Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Abdullah Bora Özkara
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Veli (Dk. 45 Coureur), Savicevic, Hamroun(Dk. 78 Guıdo), Gökhan Karadeniz (Dk. 45 Kubilay Yavuz), Djedje(Dk. 78 Erhan), Yasin, Mücahit, Nadir, Erkam (Dk.90 Yalçın), Bolı
ALTINORDU: Erhan, Ufuk, Metehan(Dk. 80 Şeref), Oğulcan, Ahmet (Dk.70 Enis) , Kahraman, Yusuf, Furkan (Dk. 90+3 Yusuf), Recep, Sinan, Rahmi
GOLLER: Dk.53 Nadir, Dk. 80 Yasin (Yılport Samsunspor), Dk. 31 Metehan, 90+6 Enis (Altınordu)
SARI KARTLAR: Djedje (Yılport Samsunspor), Enis, Oğulcan, Rahmi (Altınordu)TFF 1´inci Lig Play-Off yarı finalinde Altınordu, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Yılport Samsunspor´la 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Finalde Altay ile Altınordu karşılaşacak ve bir İzmir takımı Süper Lig'e yükselecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
14´üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Hambroun şutunda top direkten döndü.
31´inci dakikada Altırordulu Ufuk´un pasında topla buluşan Metehan´ın şutu ağlarla buluştu. 0-1.
52´nci dakikada Hakem Yaşar Kemal Uğurlu´nun VAR´dan kontrol ettiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Nadir´in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 1-1.
80´inci dakikada Yasin Öztekin´in ceza sahası dışından şutunda top ağlarla buluştu. 2-1.
90+6´ncı dakikada kaleci Nurullah´ın önde olduğu anda Altınordulu Enis´in orta sahanın gerisinden şutunda top ağlarla buluştu. 2-2.DHA-Spor Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL
2021-05-22 23:10:27
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