Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı

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TFF 1. Lig Playoff yarı final 2. maçında Samsunspor sahasında Altınordu ile 22 berabere kaldı. Maçın ardından ilk maçı 10 kazanan Altınordu finalde Altay’ın rakibi olurken Samsunsporlu futbolcular 90 dakika sonunda yere yığılarak gözyaşlarına boğuldu.

Samsunsporlu futbolcular üzüntüden gözyaşı dökerken, Altınordulu futbolcular ise sevinç gözyaşları döktü. Samsunspor'un sahasında dakikalarca galibiyeti kutlayan Altınordulu futbolcular, finalde Altay’la karşılaşacak.

Tek maç üzerinden oynanacak Altay –Altınordu finalinde galip gelen taraf Süper Lig’e çıkacak. Samsunspor seneye de TFF 1. Lig'de mücadeleye devam edecek.

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