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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılport Samsunspor - Altınordu maçının ardından

DHA

Yılport Samsunspor - Altınordu maçının ardından


Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA) - TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde Altınordu ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor ile rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
HÜSEYİN EROĞLU: FİNALDEYİZ, MUTLUYUZ
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz Samsunspor'du ve sonuçta Play-Off'un güçlü takımlarındandı. Samsunspor'a alan bırakmamaya çalışarak ilk maçı 1-0 geçtik. Bunun avantajıyla geldik. Savunmada kalmayı tercih ettim. İstediğimiz gibi oldu. Değerlendiremediğimiz anlar oldu ve golü bulduk. İkinci yarı daha zor geçti. Rakibe top vererek oynamaya çalıştık. VAR'dan gelen ve sonraki gol bizi engelledi. Finaldeyiz, mutluyuz. Samsunspor inşallah istediği yere gelir. Biz iki İzmir takımı finale kaldık. Hayırlısı olsun. İlkelerimiz neyse o yolda devam edeceğiz" dedi.
ERTUĞRUL SAĞLAM: DERİNDEN YARALANDIM
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise "Samsunspor'da olmamızın en önemli sebeplerinden birisi gönülden Samsunsporlu olmamdır. Herkesin umutlarını yitirdiği dönemde çalışmaya başladık. İlk hedefimizi tamamladık. Samsunspor'u bu yıl da Süper Lig hedefine ulaştırmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Zaman zaman sıkıntılar ve sorunlarla yüz yüze geldik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Samsunspor'u tercih ettiğimde bana serzenişte bulundular. Ben, 'Kariyerimi riske atacaksam o Samsunspor olur' demiştim. Onurumuza ve haysiyetimize dil uzatılmasını kabul edemeyiz. Çok hakaretlerle karşı karşıya kaldım. Başarı varken başarısızlık da var. Derinden yaralandım. Hayatımıza devam edeceğiz. Sözleşmemiz 4,5 yıllık. Amacımıza ulaşamadık. Sözleşmenin önemi yok. Konuşacağımız insanlar belli bu konuda. Gereğini yaparız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları
- Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları  DHA-Spor Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL
2021-05-23 00:20:15

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