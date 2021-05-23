Canik'in saklı güzelliği, keşfedilmeyi bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik'in saklı güzelliği, keşfedilmeyi bekliyor

DHA

Canik'in saklı güzelliği, keşfedilmeyi bekliyor


Oğuzhan UYSALHakan AKGÜN/CANİK (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Canik ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde yer alan şelale, doğa tutkunlarının ziyaretini bekliyor. Yöre halkı, suyun yaklaşık 25 metre yüksekten aktığı, şelalenin turizme kazandırılmasını istiyor.
Canik ilçesine bağlı Demirci Mahallesi´nde sarp kayalıklar arasında akan ve yalnızca yöre halkı tarafından bilinen şelale, doğa tutkunları ve turistlerin ziyaretini bekliyor. Kent merkezine 10 kilometre mesafede yer alan şelaleye gitmek isteyenler, mahalleden 1 kilometre mesafeyi yürümesi gerekiyor. Yöre halkı, suyun yaklaşık 25 metre yüksekten coşkun aktığı şelalenin, rahat ulaşılabilir hale getirilip, turizme kazandırılmasını istiyor.
'ÇALIŞMA YAPILMASINI İSTİYORUZ'
Şelalenin turizme kazandırılması isteyen Demirci Mahallesi Muhtarı Hasan Ağu, "Aslında bu alan çok önceden turizme kazandırılmalıydı, çok geç kalındı. Burası Samsun´a çok yakın, Sinop´a gitmektense insanlar buraya gelebilir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile görüştük,  hafta içi tekrar görüşeceğiz.  Burasıyla ilgili bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Bu şelale yaz aylarında da kış aylarında da sürekli akıyor" dedi.
Mahalle sakini Ahmet Türk, "Ben 60 yaşındayım ve bildim bileli burası akıyor. Şimdiye kadar kimse bunu gündeme getirmedi. Yeni muhtarımızla beraber daha güzel bir yer olacaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL, Hakan AKGÜN
2021-05-23 11:42:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: Yassı semaver Coğrafi işareti alınan semaverin tartışma konusu olması ilçe sakinlerinin tepkisini çekti
YEREL HABERLER Vezirler diyarı Vezirköprü'nün 200 yıllık el emeği: ...
Yılport Samsunspor - Altınordu maçının ardından
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Altınordu maçının ardından
Hüseyin Eroğlu: “Finale 2 İzmir takımı kaldı”
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: “Finale 2 İzmir takımı kaldı”
Ertuğrul Sağlam: “4,5 yıllık sözleşmem vardı, gereğini yaparız”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “4,5 yıllık sözleşmem vardı, ...
Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
YEREL HABERLER Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
Yılport Samsunspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
Altınordu, finalde Altay'ın rakibi oldu
YEREL HABERLER Altınordu, finalde Altay'ın rakibi oldu
TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig Play-Off: Samsunspor: 2 - Altınordu: 2
Yılport Samsunspor - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
Samsun'da bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Samsun’da imece usulü dikilen fidanlar yarınlara nefes olacak
YEREL HABERLER Samsun’da imece usulü dikilen fidanlar yarınlara ...
Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi ...
"Sosyal medya hesaplarımı çaldın" kavgasında genç kadın hastanelik oldu
YEREL HABERLER "Sosyal medya hesaplarımı çaldın" kavgasında genç ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Eve polis gibi gelip 2.5 saat işkence yapan 3 kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Eve polis gibi gelip 2.5 saat işkence yapan 3 kardeş ...
Başkan Özdemir traktörle nane dikimi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Özdemir traktörle nane dikimi yaptı
Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Kocadağ'da can sıkan görüntü Taş ocakları bu hale getirdi
YEREL HABERLER Kocadağ'da can sıkan görüntü Taş ocakları bu hale ...
Kocadağ'da can sıkan görüntü Taş ocakları bu hale getirdi
YEREL HABERLER Kocadağ'da can sıkan görüntü Taş ocakları bu hale ...
Memedeki kitle kanser olmayabilir
YEREL HABERLER Memedeki kitle kanser olmayabilir
Fiziksel aktiviteden kaçtıkça obezite riski artıyor
YEREL HABERLER Fiziksel aktiviteden kaçtıkça obezite riski artıyor
Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
YEREL HABERLER Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız ...