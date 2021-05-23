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Estetik cerrahiye pandemi dopingi Doç. Dr. Hayati Akbaş: "Göze yansıyan fiziksel değişikler boşanma sebebi oluyor"

İHA

Estetik cerrahiye pandemi dopingi Doç. Dr. Hayati Akbaş: "Göze yansıyan fiziksel değişikler boşanma sebebi oluyor"

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, korona virüs döneminde estetik cerrahiye talebin arttığını belirterek, "İnsanların aynalarla teması, sürekli kendilerini izlemeleri, incelemeleri onların estetik açıdan kendilerini daha da dikkat etmelerini sağladı. İnsanlar estetik cerrahi merkezlerinin yolunu daha çok tutmaya başladı. Daha çok yüz gerdirme, burun estetiği olmaya başladılar" dedi.
Pandemi döneminde birçok sektör evden çalışma sistemine geçerken, bu dönemde hareketsiz yaşam ve aşırı beslenmenin getirmiş olduğu olumsuzluklar insan bedeninde göze çarpar fiziksel değişimlere neden oldu. Özellikle bu dönemde insanların aynalarla ve fotoğraflarla içli dışlı olması, estetik kaygıları da beraberinde getirdi. Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, insanların bu dönemde vücutlarındaki değişimi aynada veya telefon ekranında daha çok görmeye başladıklarını söyleyerek, "Pandemiden dolayı insanların yaşam akışları, çalışma şekilleri ister istemez farklı bir formata büründü. İnsanlar daha çok evlerinde zaman geçirmeye başladılar. Birçok iş sektörü evden çalışmaya başladı. Buna bağlı olarak insanlarımız kendileriyle ve aynayla daha çok temas etmeye başladılar. Fotoğraflarla daha çok temas etmeye başladılar. Tabi hareketsizliğin ve iştah farklılığın nedeniyle daha çok yemeye başladılar. İster istemez kilo almaya başladılar, Vücutlarındaki değişimi aynada veya telefon ekranında daha çok görmeye başladılar. Estetik kaygılar ister istemez bu dönemde arttı. Yüzlerinde ve bedenlerinde ortaya çıkan bu değişiklikler insanları ister istemez rahatsız etmeye başladı. Bununla beraber estetik cerrahi karşı ilgi ve alaka arttı. Bu dönemde iş sektörleri içerisinde estetik plastik cerrahi en az etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. İnsanların aynalarla teması, sürekli kendilerini izlemeleri incelemeleri onları estetik açıdan kendilerini daha da dikkat etmelerini sağladı. İnsanlar estetik cerrahi merkezlerinin yolunu daha çok tutmaya başladı. Daha çok yüz gerdirme, burun estetiği olmaya başladılar" diye konuştu.

"Türkiye estetikte en iyi ülkelerden biri"
İnsanların yurt dışından fırsat buldukları ilk anda estetik olmak için Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Akbaş, "Her zaman söylüyorum. Türkiye estetik cerrahi konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesidir. Diğer yerlere kıyaslandığında kaliteli, iyi sonuçların alındığı klinik bölümüne sahip olması ve fiyatların diğer yerlere göre daha ekonomik olması Türkiye'nin dünyada bir estetik cerrahi merkezi haline gelmesine sebep oldu. İnsanlar yurt dışından fırsat buldukları ilk anda Türkiye'ye gelir oldular" şeklinde konuştu.
Göze yansıyan fiziksel değişiklerden dolayı mutsuz olan insanlar ve mutsuzluğun evliliklere yansımasıyla boşanmaların olduğunu belirten Akbaş, "İnsanın sağlıklı yapısı iki temelden oluşur; sağlıklı fiziksel yapı ve sağlıklı ruhsal yapıdır. Sağlıklı ruhsal yapıyı etkileyen temel unsurlardan bir tanesi de insanın kendisinin görünümüdür. Aynaya baktığımızda kendimizi beğenmezsek bu negatif duygular mutlaka bizim psikolojimizi olumsuz etkileyecektir. Özgüvenimizi aşağıya doğru çekecektir. Evlilik hayatımızı olumsuz etkileyecektir. Göze yansıyan fiziksel değişiklerden dolayı mutsuz olan insanlar ve mutsuzluğun karşıya yansıması sonucunda biten evlilikler. Bu nedenden dolayı boşanma sebepleri görebiliyoruz. Hocam diyor, eşimin bana son bir yıl içerisindeki ilgisi inanılmaz değişti. Bana yabancı gibi bakmaya başladı. Eğer kendimizi beğenmiyorsak, her türlü tedbir almamıza rağmen bedenimiz ve yüzümüzle ilgili estetik kusurlar bizim psikolojimizi ve hayatımızı olumsuz etkiliyorsa önce yapmamız gereken şeyleri yapacağız. Egzersiz, kilomuza dikkat edeceğiz. Ondan sonra bir şey varsa eşimizle birlikte bir estetik cerrahi merkezine giderek bizi mutsuz eden, psikolojimizi olumsuz etkileyen kusurlarımızı tedavi ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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