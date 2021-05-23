Traktörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Samsun'da traktörden düştüğü ileri sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Yusuf Ç. traktörün römorkundan düştü. Ağır yaralanan Yusuf C. hayatını kaybetti. Yusuf Ç.'nin cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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