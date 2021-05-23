Samsun'da fırında hamur kesme makinasına elini kaptıran işçi hastanelik oldu

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Samsun'da çalıştığı fırında hamur kesme makinesine elini kaptıran işçi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında çalışan İbrahim D.(59) hamur kesme makinasına elini kaptırdı. Parmakları kesilen İbrahim D. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İbrahim D.'nin elinin kesilmesinden sonra panik içindeki hali güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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