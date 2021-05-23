Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, pandemi sürecinde sigortalılar ve işverenlere destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya ve beraberindeki İl Müdür Yardımcısı Uğur Özkaplan, Atakum Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Gülcay Yıldırım, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Murzioğlu, tüm teşkilat mensuplarının Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutladı.

Ziyarette Ünal Kaya, SGK’nın yapısı ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak vatandaşlara doğum öncesinden başlayıp, ölüm sonrasına kadar devam eden bir hizmet verdiklerini kaydeden Kaya, “Teşkilatımız hem bugüne hizmet ediyor hem de geleceğe dair yatırımlar yapıyor. Teknolojik gelişmeler ışığında birçok hizmet, özellikle eDevlet uygulamalarından kolayca yapılıyor ve takip edilebiliyor” dedi.



"Çalışma hayatına destek sağlandı"

Pandemi sürecinde verdikleri hizmetlerden de bahseden Kaya, “Pandemi sürecinde, sigortalılarımızın ve işverenlere destek olmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde temel hak ve hürriyetlerden olan sosyal güvenlik hakkının kesintisiz ve etkin bir şekilde sunulması daha da önem kazandı. Özellikle tedavi sürecinde ortaya çıkan ve yeni düzenleme gerektiren ihtiyaçlara; korona virüsü tedavisinin geri ödeme kapsamına alınması gibi çeşitli düzenlemelerle hızlı bir şekilde cevap verildi. Yine bu sürece, rapor ve reçete aranmaksızın kronik hastaların ilaçlarının temini desteği verildi. Sigortalı geçici iş göremezlik ödemelerini ve emekli aylığı işlemlerini bekletmeden yapıyoruz. Ayrıca pandemi sürecinden etkilenen vatandaşlarımıza ve işverenlerimize destek olmak adına normalleşme desteği, istihdama dönüş desteği, artı istihdam teşviki ve sektörel prim desteği gibi uygulamalar ile çalışma hayatına destek sağlandı” dedi.



"Sağlık kapsamı hizmetleri genişledi"

Sosyal güvenlik reformu kapsamında hayata geçirilen genel sağlık sigortası sayesinde toplumun yüzde 99’luk kesiminin devlet güvencesi ile sağlık sigortasına sahip olduğunu kaydeden Kaya, “Bununla birlikte sigortalı olarak çalışanların dışındakiler de cüzi bir prim ödemesi ile sağlıktan ücretsiz faydalanma imkanına kavuşmuşlardır. Genel sağlık sigortası sisteminin getirdiği bir diğer önemli kazanım ise, karşılanan sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi olmuştur. Bu meşakkatli yolda bize destek olan ve beraber çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Tüm Kurum çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyor, saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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