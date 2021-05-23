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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'un sağlık yatırımlarında son durum

İHA

Samsun'un sağlık yatırımlarında son durum

Sağlık Bakanlığının Samsun’daki sağlık yatırımları pandemi döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Geçen aylarda hizmete giren Salıpazarı ve Vezirköprü Devlet Hastaneleri ile Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden sonra şimdi de Kavak Devlet Hastanesi açılış için gün sayarken, Yeni AlaçamYakakent Devlet Hastanesi'nin de ihale kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.
Yeni Kavak ve AlaçamYakakent Devlet Hastanelerinin inşa süreçleri ve ildeki sağlık yatırımlarının son durumu hakkında bilgi veren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığımızın ilimizdeki yatırımları pandemi döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Samsun adına adeta bir sağlık yatırımı tamamlanırken, bir başka sağlık yatırımının temelinin atıldığı bir süreç yaşıyoruz. Sadece son bir yıl içinde ilçelerimizdeki sağlık hizmetinin sunumu için büyük önem arz eden 3 sağlık tesisimiz: Salıpazarı ve Vezirköprü Devlet Hastanelerimizle, Vezirköprü Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz tamamlanarak halkımızın hizmetine girdi. Samsun Şehir Hastanemizin inşa çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlamıştık. İlçelerimizde birçok aile sağlığı merkezimizin inşası da halen sürüyor. Şimdi de fiziki olarak yüzde 99 oranında tamamlanan 40 yataklı Yeni Kavak Devlet Hastanemizin açılışı için son hazırlıklarımızı başlattık. 19 Mayıs Devlet Hastanemizle birlikte bu iki hastanemizin Haziran ayında hizmete girmesini hedefliyoruz. 50 yataklı Alaçam – Yakakent Devlet Hastanemizin de yer teslimi Sağlık Bakanlığımız yetkilileri tarafından yüklenici firmaya yapıldı. Bu hastanemizin de ihale süresi olan 695 iş günü sonunda tamamlanması hedefliyoruz."
Vali Dağlı, "Bu çerçevede 15 milyon TL’lik yatırımla tamamlanan ve Haziran ayında hizmete girmesini planladığımız 40 yataklı Kavak Devlet Hastanemiz için gerekli tıbbi, idari ve teknik malzemelerin alım süreçlerini tamamladık. 8 bin 321 metrekare kapalı alanda hizmet verecek hastanemizde 14 poliklinik odası, 5 diş üniti, 8 yataklı diyaliz ünitesi, 3 salonlu ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve hastalarımıza kendi odalarından çıkmadan doğum yapma imkânı veren 3 adet SDL odası yer alacak. Görüntüleme hizmetlerinin daha hızlı ve etkin kullanılması için dijital röntgen uygulaması ve engelli hastalarımıza özel düzenlenmiş ayrı bir diş bölümü, 70 kişilik konferans salonu ve 100 araçlık bir otopark alanı da bulunacak hastanemizde ayrıca, tesisimizin kara yolunun hemen kenarında bulunması dikkate alınarak, hastaların kolay transferi için bir helikopter pisti de hizmet verecek. Tüm bu özellikleri dikkate alındığında yeni hastanemizin, Kavak ilçemizin sağlık ihtiyacını rahatlıkla uzun yıllar karşılayacak nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Yeni hastanelerimizin ve tüm sağlık yatırımlarımızın Samsunlulara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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