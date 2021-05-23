Çarşamba'da sağanak yağış

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu.

Çarşamba ilçesinde, meteorolojinin uyarması üzerine ilçede gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı 20 25 derece arasında seyrederken, hafta sonu termometreler 15 derecenin altını gösterdi.

Meteorolojinin uyarısı üzerine vatandaşlar sağanak yağışa karşı tedbirlerini alırken, olası sel ve su taşkınlarına karşı sıklıkla uyarılarda bulunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.