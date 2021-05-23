Mecidiye ve Fatih Sultan Mehmet caddelerine estetik rötuş

İlkadım Belediyesi, kent merkezindeki insan yoğunluğunun fazla olduğu caddelerde aydınlatma çalışmalarına başladı. Ekipler cadde girişlerinin önünde bulunan dekoratif süslemeli kemerleri güvenli ve güzel bir görünüme kavuşturmak için ledli ışıklandırma ile caddenin aydınlatılması adına yoğun mesai harcıyor.

İlkadım Belediyesi, modern, çağdaş ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışıyla ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor. Mecidiye ve Fatih Sultan Mehmet caddelerini yeni bir görünüme kavuşturmak için start veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yaptığı açıklamada, “Karadeniz’in incisi İlkadım ilçemizi en güzel yerlere getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlkadım Belediyesi olarak cadde ve sokaklara prestijli yollar yapıyoruz. Geleneksel mimari ile modern çizgileri sentezleyen bir anlayışla ilçenin siluetini değiştirmeye ve caddelere prestij kazandırmaya çalışıyoruz. Mecidiye ve Fatih Sultan Mehmet caddeleriyle start verdiğimiz güzelleştirme programımızda caddelerimizin ışıl ışıl bir görünüme kavuşması için de modern ve dekoratif led ışıklandırmalar kullanılacak. Kısa zamanda bitirmeyi planladığımız ışıklandırma projesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

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