Bafra'da çatı katında yangın: 3 kardeş yaralandı, 2 kedi öldü



Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) SAMSUN´un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, vücudunda yanıklar oluşan engelli Hasan (18) ve dumandan etkilenen kardeşleri Rümeysa (14) ile Elif Y. (4), hastanede tedaviye alınırken, evdeki 2 kedi ise dumandan zehirlenerek öldü.

İlçeye bağlı Alpaslan Mahallesi´nde 3 katlı binanın çatı katındaki dairede, dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, vücudunda yanıklar oluşan engelli Hasan (18) ve dumandan etkilenen kardeşleri Rümeysa (14) ile Elif Y. (4), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Hasan Y.'nin vücudunda birinci derece yanık olduğu, diğer kardeşlerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada yanan evde yoğun dumandan etkilenip, zehirlenen 2 kedinin öldüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR

2021-05-23 20:01:00



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