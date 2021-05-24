Alaçam’da ayak tenisi semineri yapılacak

Ayak Tenisi Samsun İl Temsilcisi ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Bozdemir, Samsun'un Alaçam ilçesinde seminer programı düzenleneceğini söyledi.

14 Haziran'da Alaçam Stadı'nda saat 11.00'de Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu illerindeki sporseverlerin katılımı ile sertifika programı yapılacak. Sertifika programı ile ilgili açıklama yapan Bozdemir, "1 gün 2 saat sürecek olan eğitimimiz hem teorik hem pratik şeklinde olacak. Programımıza antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri, sporcular, eski sporcular ve ayak tenisi seven herkes katılabilir. Katılım ile ilgili şartları federasyonun ve il temsilcilerinin instagram hesaplarından duyurular kısmından öğrenebilirler. Yeni kurulan bir federasyon olmamıza rağmen çok fazla talep ile karşılaştık. Sertifika programına gelen katılımcılara rozet, dosya, anahtarlık ve oyun kuralları kitapçığı verilecek. Federasyonumuzun değerli idarecilerinin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği ile Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacak bu sertifika programı ile ayak tenisini başta beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler olmak üzere bütün herkese tanıtacağız. Ülkemizin gençlerine faydalı olabilmek için çaba sarf edip, bu branşta da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

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