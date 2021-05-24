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112´ye `elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır´ çağrısı  

DHA

112´ye `elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır´ çağrısı  


Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da yılda ortalama 1 milyonu aşkın çağrı gelen 112 Acil Çağrı Merkezi´nde, sağlık hizmeti için zamanla yarışan sağlık görevlileri, özellikle asılsız ve gereksiz ihbarlarda zor anlar yaşıyor. Çağrı merkezini arayanlar; 'Evimin önünde trafik kitlendi. Ne zaman açılır', 'Elektrik kesildi, su akmıyor, doğal gaz kesildi ne zaman gelir' diye çağrılarda bulunuyor. Kentte, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2021 yılında gelen 658 bini aşkın çağrının 508 bin 722´sinin asılsız çıktı. Asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 30 kişiye, toplam 12 bin 360 TL idari para cezası kesilirken, 112 çalışanları ise halktan duyarlı olmalarını istiyor.
Samsun'da polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, AFAD, orman yangın ve itfaiye hizmetleri 112 Acil Çağrı Merkezi ile birlikte tek bir noktadan komuta ediliyor. Çağrı Merkezi´ni arayanlar, saniyeler içerisinde ilgili kuruma yönlendirilerek, olaya müdahale ediliyor. Kente yılda ortalama 1 milyonu aşkın çağrı gelen merkezdeki operatörler ile vatandaşlar arasında ilginç diyalogların da yaşandığı aramalarda; sağlık hizmeti için zamanla yarışan sağlık görevlileri, özelikle asılsız ihbarlarda zor anlar yaşıyor. Çağrı merkezini arayanlar; 'Evimin önünde trafik kitlendi. Ne zaman açılır', 'Elektrik gitti, su akmıyor, doğalgaz kesildi ne zaman gelir' şeklinde gereksiz ve asılsız çağrılarda bulunuyor. Kentte, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yılın ilk 4,5 ayında gelen 658 bini aşkın çağrının 508 bin 722´sinin asılsız çıkması dikkati çekiyor. Asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 30 kişiye, toplam 12 bin 360 TL idari para cezası kesilirken, 112 çalışanları ise vatandaşlardan duyarlı olmalarını istiyor.
'ASILSIZ ÇAĞRI ORANI YÜZDE 77'
Samsun'da 2021 yılı 1 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında gelen 658 bin 203 çağrının, yüzde 77'sinin asılsız olduğunu belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, "Merkezimize yapılan asılsız ve gereksiz çağrı oranı yüzde 77´dir. Gereksiz arayarak meşgul edenler olduğu gibi bilinçli olarak sürekli asılsız ihbarda bulunanlar var. Pandemi ve tam kapanma döneminde evinde yalnız yaşayan vatandaşlar, panik halinde sık sık 112´yi aradı. Samsun'da yalnız yaşayan insanımız çok. Kısıtlamadan dolayı sıkılan vatandaşlarımız da çok oldu. Bu süreçte vatandaş kafasına takılanı sorma durumunda kaldı. Elinin üstü kaşınsa kendisini hasta ya da pozitif olduğunu düşündü. Panikleyerek bizleri arayıp 'hastayım' ya da 'pozitifim' diyerek bizi aradıkları da oldu" dedi.
`ELEKTRİK GİTTİ, SU AKMIYOR, DOĞAL GAZ KESİLDİ´
Asılsız ihbarlara örnekler veren Demir, "Vatandaşlar bizleri mesela evinin önünde trafik kilitleniyor ve 112'yi arayıp, 'Evimin önünde trafik kitlendi. Ne zaman açılır'. 'Elektrik gitti, su akmıyor, doğal gaz kesildi ne zaman gelir' gibi bizim bilmediğimiz ve müdahale edemeyeceğimiz durumlar için arıyor. Buradaki personelimiz bunu bilemez. Biz nazik bir şekilde gerekli bilgilendirmeyi yaparak yönlendiriyoruz. Ama bu durum günde birçok kez olduğu zaman bu bilgilendirme olmuyor aksine yorma oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bizi yormasın. Biz onlar için varız ve çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL
2021-05-24 10:56:04

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